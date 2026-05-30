タツキ（町田啓太）、息子・蒼空（山岸想）と再会 『タツキ先生は甘すぎる！』第8話あらすじ
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第8話が、きょう30日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
タツキは、元妻・優（比嘉愛未）が同席する中、海の見えるカフェで蒼空（山岸想）と再会した。タツキは過去の自分のふるまいが過ちだったことを認め、「蒼空のやりたいことをできる限り支えたい」と深く頭を下げる。しかし、蒼空は、「もう終わったんだって、全部。あんたのせいで」と、タツキへ激しい怒りをぶつける。
一方、海音（池村碧彩）は「ユカナイ」のアトリエに立てこもり、誰も入れないよう固く扉を閉ざす。「パパを呼んで」と頼まれたしずくは、意を決してタツキに電話をかける。 優や蒼空と話し合っていたタツキは、しずくからの着信に気づくものの携帯を取らないようにする。
父・哲生（吉沢悠）が海音に教育熱心に接する姿を見て、タツキは自身の父・一樹（杉本哲太）との過去を重ね合わせ、精神的に不安定になってしまう。そんな彼を気遣い、三雲（江口洋介）は仕事を休むようすすめるが、タツキは海音のことが頭から離れず、どうしても心を休めることができない。
三雲から「タツキはどうしてそんなに海音のことが心配なんだろう？」と問いかけられ、「小さい頃に見た風景」を描くよう提案されたタツキ。しかし、青空を描いている最中に突然フラッシュバックに襲われ、手が止まってしまう。タツキの異変を察した三雲は、彼をドライブへと連れ出す。車中でタツキから幼少期の出来事を聞いた三雲は、カーナビを設定し、タツキの実家へと車を走らせる。
突然の帰宅に戸惑う父・一樹と母・かおり（松下由樹）だったが、三雲とタツキを静かに招き入れる。子ども時代を過ごした自室へと向かったタツキがクローゼットを開けると、そこには青空が描かれた画用紙と市のコンクールで入賞した際の賞状が大切に残されていた。絵を見つめながら複雑な感情にさいなまれるタツキは、やがて、自分の記憶の奥底にある“描きかけの空の絵”を必死に探し始める。
「ユカナイ」のOBである三代川類（MON7A）がギターの弾き語りでオリジナルソングを披露し、いよいよ「ユカナイ」中学卒業祭が幕を開ける。
【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
一方、海音（池村碧彩）は「ユカナイ」のアトリエに立てこもり、誰も入れないよう固く扉を閉ざす。「パパを呼んで」と頼まれたしずくは、意を決してタツキに電話をかける。 優や蒼空と話し合っていたタツキは、しずくからの着信に気づくものの携帯を取らないようにする。
父・哲生（吉沢悠）が海音に教育熱心に接する姿を見て、タツキは自身の父・一樹（杉本哲太）との過去を重ね合わせ、精神的に不安定になってしまう。そんな彼を気遣い、三雲（江口洋介）は仕事を休むようすすめるが、タツキは海音のことが頭から離れず、どうしても心を休めることができない。
三雲から「タツキはどうしてそんなに海音のことが心配なんだろう？」と問いかけられ、「小さい頃に見た風景」を描くよう提案されたタツキ。しかし、青空を描いている最中に突然フラッシュバックに襲われ、手が止まってしまう。タツキの異変を察した三雲は、彼をドライブへと連れ出す。車中でタツキから幼少期の出来事を聞いた三雲は、カーナビを設定し、タツキの実家へと車を走らせる。
突然の帰宅に戸惑う父・一樹と母・かおり（松下由樹）だったが、三雲とタツキを静かに招き入れる。子ども時代を過ごした自室へと向かったタツキがクローゼットを開けると、そこには青空が描かれた画用紙と市のコンクールで入賞した際の賞状が大切に残されていた。絵を見つめながら複雑な感情にさいなまれるタツキは、やがて、自分の記憶の奥底にある“描きかけの空の絵”を必死に探し始める。
「ユカナイ」のOBである三代川類（MON7A）がギターの弾き語りでオリジナルソングを披露し、いよいよ「ユカナイ」中学卒業祭が幕を開ける。