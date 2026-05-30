M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗、“相葉トリミング”挑戦 “師匠”相葉雅紀と共同作業
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が、きょう30日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SP（後7：00〜後8：54）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。
【番組カット】ワンちゃんに笑顔を向ける山中柔太朗
相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。
今回、3人が向かった先は、長崎県にある動物愛護団体「長崎ライフオブアニマル」の第一シェルター。団体の代表いわく、常に50匹以上の保護犬が生活しているこのシェルターでは、普段のお世話に追われ、トリミングしてあげる時間がなかなか取れていない。
3人は時間の許す限りシェルターにいる保護犬たちを一斉トリミングすることに。以前から相葉を慕う佐野と山中は、間近で見る相葉のトリミング技術に圧倒され、相葉を“師匠”と呼ぶまでに。1匹でも多くの犬を洗ってあげたい相葉は司令塔となって動き回り、汗をかきながらトリミングを進めていく。
1、2匹洗うだけではなく、大きさや犬種の違う犬を何匹も洗っていく大変な作業。それでも常に笑顔を絶やさず楽しんで作業する3人の姿にスタジオでVTRを見守っていた水谷豊は賛辞を送る。果たして、3人は何匹の保護犬を洗ったのか。
【番組カット】ワンちゃんに笑顔を向ける山中柔太朗
相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。
今回、3人が向かった先は、長崎県にある動物愛護団体「長崎ライフオブアニマル」の第一シェルター。団体の代表いわく、常に50匹以上の保護犬が生活しているこのシェルターでは、普段のお世話に追われ、トリミングしてあげる時間がなかなか取れていない。
1、2匹洗うだけではなく、大きさや犬種の違う犬を何匹も洗っていく大変な作業。それでも常に笑顔を絶やさず楽しんで作業する3人の姿にスタジオでVTRを見守っていた水谷豊は賛辞を送る。果たして、3人は何匹の保護犬を洗ったのか。