佐久間大介＆西畑大吾、CoCo壱愛を語る「大学のころ、友達とめっちゃ通ってましたね」
日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう30日に放送される。
【番組カット】かわいい！ひつじ姿のなにわ男子・西畑大吾
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、全国各地で幅広い世代に支持され続けている外食チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（CoCo壱）を深掘りする。
テーマを知ると、佐久間大介（Snow Man）は「おー、なるほどね、CoCo壱だ。けっこう俺行ってるよ」ともともとファンであることを明かす。
鮮やかなイエローカラーの看板で知られる同カレーチェーンは、豊富なトッピングと自在な組み合わせによって、自分好みの1皿を楽しめる点が大きな特徴。定番のカレーはもちろん、辛さやごはんの量、トッピングの選択肢まで細かく調整することでオンリーワンのカレーが作り出せるスタイルは、多くのファンを生み出している。
CoCo壱について教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として登場するのは、学生時代にココイチと出会って以来、頻繁に通い詰め、多い時期には週に5、6日も利用していたという「なにわ男子」西畑大吾。そして、CoCo壱好きが高じてアルバイト経験まであるという、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛を迎える。
今では全国におよそ1200店舗を構えるCoCo壱が、かつてのどん底からどうやって成長したのか。また、達人・西畑のちょっと変わった注文のこだわりまで、同チェーンの秘密を徹底解説する。
“おしつじさん”である西畑と山添もスタジオに登場。そんな2人から佐久間がCoCo壱のトッピングの妙や店の歴史を学びながら、3つの“推しポイント”「トッピングで楽しむ！CoCo壱最強カレー組み合わせ術」「どん底から大躍進へ…CoCo壱成功の秘密とは？」「CoCo壱人気トッピング最新ベスト3を大予想!!」からその魅力に迫る。
まず佐久間が「カレーのトッピングで納豆を置いてる店って当時ほんとになかったから、『ここ、納豆あるじゃん！』ってなって。大学の頃、友達とめっちゃ通ってましたね」と、CoCo壱にハマッたきっかけを懐古。そして、CoCo壱愛あふれる“おしつじさん”たちの、カレーとトッピングの種類、一押しの組み合わせを紹介する。
西畑が特に気に入っているのは、パリパリチキンカレーにほうれん草を追加し、カレーソースを多めにしたうえで辛さを“2辛”に調整するというこだわりのオーダー。さらに、テーブルに置かれている「とろ〜り甘くなるソース」を2まわしほど加えるのが、西畑ならではの楽しみ方だと語る。辛さを強めに設定したカレーへ、あとから甘みを重ねる独自アレンジ“西畑スペシャル”が紹介されると、佐久間は「じゃあ、2辛にしなくていいじゃん！」と鋭くツッコみが飛ぶ。これに西畑は「わかってないな〜」とあきれ顔を見せる。
西畑いわく、甘くなるソースを入れるのは、「辛味を消すわけじゃなくて甘みを足してくれる」という狙いがあるとのこと。そして「CoCo壱っていうのは足し算なんです」とキメ顔を見せる。
また、35種類におよぶトッピングメニューの中から、最新の人気ベスト3を予想する企画も。佐久間と西畑は、見事正解を当てられるのか。さらに、CoCo壱成功の歴史も紹介。創業当初、苦戦していたものの、ある心構えを実践したことで人気店へ成長したという。
最後は、佐久間自らが選りすぐったオリジナルオーダーを実食する。
【番組カット】かわいい！ひつじ姿のなにわ男子・西畑大吾
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、全国各地で幅広い世代に支持され続けている外食チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（CoCo壱）を深掘りする。
鮮やかなイエローカラーの看板で知られる同カレーチェーンは、豊富なトッピングと自在な組み合わせによって、自分好みの1皿を楽しめる点が大きな特徴。定番のカレーはもちろん、辛さやごはんの量、トッピングの選択肢まで細かく調整することでオンリーワンのカレーが作り出せるスタイルは、多くのファンを生み出している。
CoCo壱について教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として登場するのは、学生時代にココイチと出会って以来、頻繁に通い詰め、多い時期には週に5、6日も利用していたという「なにわ男子」西畑大吾。そして、CoCo壱好きが高じてアルバイト経験まであるという、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛を迎える。
今では全国におよそ1200店舗を構えるCoCo壱が、かつてのどん底からどうやって成長したのか。また、達人・西畑のちょっと変わった注文のこだわりまで、同チェーンの秘密を徹底解説する。
“おしつじさん”である西畑と山添もスタジオに登場。そんな2人から佐久間がCoCo壱のトッピングの妙や店の歴史を学びながら、3つの“推しポイント”「トッピングで楽しむ！CoCo壱最強カレー組み合わせ術」「どん底から大躍進へ…CoCo壱成功の秘密とは？」「CoCo壱人気トッピング最新ベスト3を大予想!!」からその魅力に迫る。
まず佐久間が「カレーのトッピングで納豆を置いてる店って当時ほんとになかったから、『ここ、納豆あるじゃん！』ってなって。大学の頃、友達とめっちゃ通ってましたね」と、CoCo壱にハマッたきっかけを懐古。そして、CoCo壱愛あふれる“おしつじさん”たちの、カレーとトッピングの種類、一押しの組み合わせを紹介する。
西畑が特に気に入っているのは、パリパリチキンカレーにほうれん草を追加し、カレーソースを多めにしたうえで辛さを“2辛”に調整するというこだわりのオーダー。さらに、テーブルに置かれている「とろ〜り甘くなるソース」を2まわしほど加えるのが、西畑ならではの楽しみ方だと語る。辛さを強めに設定したカレーへ、あとから甘みを重ねる独自アレンジ“西畑スペシャル”が紹介されると、佐久間は「じゃあ、2辛にしなくていいじゃん！」と鋭くツッコみが飛ぶ。これに西畑は「わかってないな〜」とあきれ顔を見せる。
西畑いわく、甘くなるソースを入れるのは、「辛味を消すわけじゃなくて甘みを足してくれる」という狙いがあるとのこと。そして「CoCo壱っていうのは足し算なんです」とキメ顔を見せる。
また、35種類におよぶトッピングメニューの中から、最新の人気ベスト3を予想する企画も。佐久間と西畑は、見事正解を当てられるのか。さらに、CoCo壱成功の歴史も紹介。創業当初、苦戦していたものの、ある心構えを実践したことで人気店へ成長したという。
最後は、佐久間自らが選りすぐったオリジナルオーダーを実食する。