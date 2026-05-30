建築家が設計した新居、日当たり問題に大胆アイデア 家の前に“空中庭園”【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)の30日放送回には、「まるで空中庭園!?4つの庭がどこからでも眺められる家」が登場する。
【住人十色】明るく開放感あふれるリビングダイニング
舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は、昨年子どもが誕生したばかりの3人家族。1年前、建築家の夫の設計で新築した自宅は、なぜか家の前に曲がりくねった鉄骨の通路のようなものが建っている。実はこれは空中に持ち上げた「庭」。さらに空中庭園の下には、2つ目の庭がある。家の中に入ると、観葉植物のための室内庭があり、その隣にもずらりと鉢植えの植物が並んでいる。
メインスペースは、2階にある広々としたひとつながりのリビングダイニングキッチン。大きな窓からは外の空中庭園を眺めることができる。
もともと妻の親戚が住んでいた古家を譲り受け暮らしていたアルジ夫妻。生まれた時からマンション暮らしだった夫は、ここで初めて庭のある暮らしを体験し、植物を植えて育てる楽しみを知る。その後、古家を建て替えることにするが、南側の庭に加えて新たに庭を作るとなると日が当たりにくい北側しかなかった。そこで、庭自体を持ち上げるという大胆な発想で、空中にテラスを設置。さらに下の庭には、日陰に強い植物をメインに植えた。そんな庭をどこにいても眺められるよう、家の中は間仕切りのない4層のスキップフロアになっている。
庭の緑を見て癒されることも多いというキッチン。背面にある大容量のオープン収納には、まるで店のように器がおしゃれにディスプレイされている。実は妻はかつてイタリアンと和食の料理人をしていた。現在は和菓子職人で育休中。調理道具などは、以前働いていた料理場のように収納しているという。
南側の庭には、妻のリクエストでミカン、レモン、金柑、南高梅など実のなる木を植えた。広い庭の半分以上は土ではなく砂利。以前の家で草むしりの大変さを知った夫は、手入れが楽にできる庭にしたという。
どこからでも緑が楽しめる家で暮らして、妻は「より居心地が良くなりました。緑で癒されるし、生活の豊かさをより感じられるようになった気がします」と喜ぶ。
【住人十色】明るく開放感あふれるリビングダイニング
舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は、昨年子どもが誕生したばかりの3人家族。1年前、建築家の夫の設計で新築した自宅は、なぜか家の前に曲がりくねった鉄骨の通路のようなものが建っている。実はこれは空中に持ち上げた「庭」。さらに空中庭園の下には、2つ目の庭がある。家の中に入ると、観葉植物のための室内庭があり、その隣にもずらりと鉢植えの植物が並んでいる。
もともと妻の親戚が住んでいた古家を譲り受け暮らしていたアルジ夫妻。生まれた時からマンション暮らしだった夫は、ここで初めて庭のある暮らしを体験し、植物を植えて育てる楽しみを知る。その後、古家を建て替えることにするが、南側の庭に加えて新たに庭を作るとなると日が当たりにくい北側しかなかった。そこで、庭自体を持ち上げるという大胆な発想で、空中にテラスを設置。さらに下の庭には、日陰に強い植物をメインに植えた。そんな庭をどこにいても眺められるよう、家の中は間仕切りのない4層のスキップフロアになっている。
庭の緑を見て癒されることも多いというキッチン。背面にある大容量のオープン収納には、まるで店のように器がおしゃれにディスプレイされている。実は妻はかつてイタリアンと和食の料理人をしていた。現在は和菓子職人で育休中。調理道具などは、以前働いていた料理場のように収納しているという。
南側の庭には、妻のリクエストでミカン、レモン、金柑、南高梅など実のなる木を植えた。広い庭の半分以上は土ではなく砂利。以前の家で草むしりの大変さを知った夫は、手入れが楽にできる庭にしたという。
どこからでも緑が楽しめる家で暮らして、妻は「より居心地が良くなりました。緑で癒されるし、生活の豊かさをより感じられるようになった気がします」と喜ぶ。