◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

ダルベックは二塁ベース上でポーカーフェースのまま、ポンポンと手をたたいた。２―２の５回２死二塁。達の２球目・カーブを捉え、右中間を破る適時二塁打を放った。勝ち越し打に「チャンスだったので積極的にいったよ。高めに浮いたカーブをしっかりと捉えることができて感触はよかったです」とクールに語った。

４番としての役目を全うしている。前日２８日のソフトバンク戦に続いて２試合連続で適時二塁打をマーク。５月に入り本塁打こそ２本にとどまっているが、チームトップの２６打点を挙げるなど状態は上向き。初の交流戦にも「普段と変わらない。自分のやるべきことをすればおのずと結果はついてくると思う」と対応している。

試合練習前からグラウンドに出てきてエスコンの雰囲気を楽しんでいた助っ人。「アメリカのような球場でテキサス、ミルウォーキー、ヒューストンのような感じですね」とにっこりし「快適にプレーすることができた」と母国を思い出した。「ホテルに帰ったら食事会場でご当地グルメも出てくると思うので、それを楽しみにしています」と軽快な足取りで球場を後にした。（水上 智恵）