２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さん（３５）の最新投稿にフォロワーが沸いた。

ヨナさんは日本時間３０日までに自身のインスタグラムを更新。「＃ニューバランス」「＃ニューバランス・フローズン」とコメントし、人気スポーツブランドのＣＭに出演したことを明かした。女優のように演技し、顔アップはまるでＫ‐ＰＯＰアイドルのようだ。

現役時代と別人のような姿にフォロワーから「うわあああああかわいい」「いつからこっそりアイドルになったの！」「Ｋ‐ＰＯＰガールアイドルに見える」「なんてかわいいこと」「新鮮新鮮」「見ているだけで涼しくなる」「エアコンなんていらないよ」「クイーン」などの声が書き込まれた。

昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、現役を引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚した。コさんが活動するグループ「フォレステラ」が出演した１８年のアイスショーで知り合い、３年間の交際を経て結婚に至ったという。最近では兵役を終えて除隊したコさんとの夫婦ショットが「美男美女」と話題になった。