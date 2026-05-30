◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―７ヤクルト（２９日・楽天モバイル最強）

少しでも長くマウンドにいたかった。７回無死一塁。ヤクルト・山野太一投手（２７）はマウンドに歩を進めた池山監督に肩をポンとたたかれて、ゆっくりとベンチへ退いた。ちょうど１００球。「長いイニングを投げることができませんでした…」。両リーグトップの７勝目にも悔しさをのぞかせた。

どんな場面でも表情を変えない。今季、山野が掲げたテーマの一つでもある。「表情で読み取られたりすることもあるので、なるべく出さないように。そうすると不安なく腕が振れるんです。今年から意識的にやっています」。５回２死一塁から２者連続四球で満塁のピンチを招いた。「ただ単にストライクが入らなくなっただけで」と動じることなく、よく切れたスライダーで辰己を遊飛に仕留め、６回の１失点にまとめた。

山口出身だが、仙台は東北福祉大の４年間を過ごした地。仙台六大学リーグ戦では２２勝無敗を記録した。楽天モバイルでは学生時代、何度も観戦。「ウィーラー選手のタオルを買って応援していました」と笑って振り返った。思い出の球場で初登板を果たしたこの日、母校の高川学園から東北福祉大へ進んだ後輩を招待。「その子たちにもいいところを見せられました」と先輩の威厳を示して笑みを浮かべた。

チームは１分けを挟んだ連敗を３で止め、５月の月間勝ち越しを確定。阪神と同率首位の座も守った。「連敗も止めることができたのでよかった」と山野。「いい場所だなと思います」という杜（もり）の都で、さらに勢いを増した。（秋本 正己）