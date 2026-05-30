◇交流戦 巨人4―2日本ハム（2026年5月29日 エスコンF）

野村イズム継承者が激突した。巨人・橋上監督代行はヤクルトの選手、楽天のコーチとして故野村克也監督の指導を受けた。同じく、敵将の新庄監督も阪神の現役時代に野村氏の下でプレー。“門下生対決”の初戦を制し「1戦目を取ったので、なんとか3連戦を勝ち越せるように頑張りたい」と笑った。

阪神に在籍した00年に、1年だけ渡米前の新庄監督と現役でともにプレー。走者一、三塁での重盗や2ランスクイズなどの作戦を見せる新庄野球については「当時、野村さんが“こういうものは面白いな”と言っていたギャンブル的なプレーも普通にやっている。ああいうの見てると懐かしいな、と思いもあります」と印象を語っていた中で、用兵術で立ち向かった。

今季初のDH制で、試合前時点で打率・353と好調の大城を「5番・DH」に起用。初回からいきなりつながった。1点を先制して、なお1死一、二塁。達が投じた10球目を右前適時打して2点目を奪い、主導権を握った。9試合連続安打の大城は「スタメンだったので違和感なく入れた」と計2安打し、橋上監督代行は「慣れないDHで状態の良さを出してくれた」と称えた。セ・リーグもDH制が導入される来季へ予行演習にもなった。

試合前のメンバー表交換では握手を交わし「新庄監督とは、昔から付き合いがあって本当に久しぶり。感動の抱擁にはならなくて。されるのかなって心配しましたけど」と笑顔で健闘を誓い合った。名将のDNAを受け継ぐ者同士で、30日の第2ラウンドも盛り上げる。（田中 健人）