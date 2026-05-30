◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

７年分の思いを雄たけびに込めた。託された場面を意気に感じ、巨人・田中瑛斗投手（２６）が必死に腕を振った。２番手で圧巻の３人斬り。日本ハム戦で完璧な仕事を果たし「気持ちを入れていた。それが出ました」。かつての本拠地で絶叫した。

全てが燃えるシチュエーションだった。本来は「７回の男」だが、この日は２点リードの６回にリリーフカーを降りた。カストロ、レイエス、万波と右のクリーンアップ３人を迎えるイニング。「一番苦しい場所だと思った。そこを任せていただいた」。３、４番をゴロアウトに仕留め、最後は見逃し三振。２軍鎌ケ谷時代から得意のスイーパーに、１５１キロの高速シュートを織り交ぜて圧倒した。

１７年のドラフト３位。古巣在籍時にエスコンで投げたのは２試合だけで、立ちたくても立てないマウンドだった。「そういうのもあったので、浸りながら投げました」。現役ドラフトでの移籍から２年。見違える投手になったことを証明した。「ファイターズ時代から応援してくれているファンの方も、たくさんいる。そういう人たちのためにも、今日は抑えたかった。それも恩返しの一つ」と格別な通算５０ホールド目となった。

開幕からリーグトップタイ２２登板とフル稼働し、防御率は驚異の０・４７。１４試合連続無失点と完全に勝ちパターンに定着した。好きな食べ物はツブ貝、赤貝、サザエ。今カードで好投したご褒美は「すし！」と決めていた。「最高」な北海道で華麗なる恩返しを見せた。（堀内 啓太）