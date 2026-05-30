2025年ブレイク芸人ランキング1位に輝いた30歳の青木マッチョ（かけおち）が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 女子小学生姉妹に急接近し、アイドルのような振る舞いで彼女たちをメロメロにし……!?

【TVer】脱いだらスゴイ……青木マッチョ、バッキバキ肉体美誇る73歳現役ボディビルダーに遭遇

宮城県伊具郡丸森町の飲食店にやってきた青木は、ふるさと納税の返礼品ランキングで1位を獲得したジェラートを試食することに。カッパを脱いで筋肉ムキムキの腕をあらわにすると、客たちは立派な二の腕に「丸太!?」とザワザワ……。客の中には、姉妹揃って青木の大ファンだという小学生もおり、青木は相席することに。

青木が「食べさせてあげようか？」とジェラートを差し出すと、7歳の妹は照れまくり。恥ずかしさからか断り、青木が「うんまい」「ナッツがやっぱり本格的ですわ」と感想を呟くたび、ときめいた表情になった。

一方10歳の姉は、青木の提案を受け入れ、“あ～ん”でジェラートを食べさせてもらった。“あ～ん”後も青木に至近距離でずっと見つめられ、10歳姉は非常に嬉しそう。

“あ～ん”の瞬間には、周囲から黄色い歓声があがったため、VTRを見守っていたMCの千鳥はビックリ。アイドル扱いされた青木に対して、「キムタクが街にやってきたみたいになっている」「ジャスティン・ビーバーが来たみたいな」とツッコミまくった。

なお、青木が女子小学生たちをトリコにしたロケ映像は、5月26日放送の『相席食堂』（ABCテレビ）で公開された。

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