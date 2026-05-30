お久しぶりです、エクアです。ダービーなのでX（＠equa＿vtuber）から出てきました。はじめましての方はXのアカウントを見てください。

直近の牡馬3冠馬コントレイルは、今年3歳がファーストクロップ。2歳時の産駒成績（JRA20勝）は並の種牡馬なら合格でしょうが、初年度種付け料1200万円でディープインパクトの後継候補という期待度からすればもうひと声。しかし、ここに来て状況は一変します。4月にゴーイントゥスカイが青葉賞、5月にコンジェスタスが京都新聞杯を制し、条件級の勝利も相次いでいます。

コントレイル自身のディープ×母父アンブライドルズソングという配合からは、さらに完成を早める血を母方に導入するのはためらわれるところ。ですが、南半球牝系のコンジェスタスや母父エーピーインディ系のゴーイントゥスカイが重賞を勝っており“もっと早く、速く”の配合に大物が出ています。

2歳からあまり走らないという意味での晩成、コルトサイアー（牡馬の方が成績がいい種牡馬）と傾向が明確になり、3歳春時点では重賞級ですらトモが薄めで、調教も目立たない実戦型。そんな特徴が分かり、一流厩舎がコントレイル産駒の仕上げの勘どころをつかんだとみました。

◎コンジェスタス。

前傾ラップの京都新聞杯を上がり3F最速で勝利。ダービーはそうペースが上がらないでしょうが、切れ味勝負が未知数なら自分からペースを上げればいい。中2週でも「前走より良くなっています」と高野師。有馬記念当日のデビューから半年、最高の勢いで天下獲りを狙います。父系3代無敗ダービー馬、夢があるだがや！（Vチューバー）

◎（6）コンジェスタス

○（14）ゴーイントゥスカイ

▲（17）ロブチェン

☆（9）アウダーシア

△（1）ライヒスアドラー

△（5）バステール

△（12）アスクエジンバラ

△（15）フォルテアンジェロ