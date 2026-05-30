◇交流戦 西武13―4DeNA（2026年5月29日 ベルーナＤ）

西武・桑原将志外野手（32）が29日、DeNA戦の3回に右翼線に決勝の適時三塁打を放った。昨オフにFAで移籍した古巣との初対戦で“恩返し”の2安打3出塁で、16安打13得点の大勝に貢献した。チームは球団史上初の交流戦開幕3連勝（引き分け挟む）を含む5連勝で、リーグ優勝した18年以来、8年ぶりに両リーグ最速の30勝に到達。過去12度のうち、11度優勝しておりV確率は92％だ。

スタンドのDeNAファンからは在籍当時のタオルも掲げられていた。移籍してもいまだに人気は健在だ。球団史上初の交流戦開幕3連勝に導いたのは「ハマの」から「レオの」に変わったガッツマン桑原だった。

「いつも通り集中した。勝つために自分ができる役割を考え、それが結果につながった」。古巣との初公式戦。昨年、DeNA退団時には異例の記者会見を開くなど、14年間在籍した球団とファンへの思いは人一倍強い。「育ててもらった球団。自分のベストプレーをするしかないので、温かく応援してもらいたい」と臨んだ。

まずは初回だった。あいさつ代わりの中前打でチーム初安打を記録した。2―2の3回には無死一塁で勝ち越しの右翼線適時三塁打。これが決勝打になった。左ふくらはぎ肉離れで離脱していたが、26日の交流戦初戦で復帰。そこから負けなしで、この日も16安打13得点の火付け役になった。「自分が復帰して負けたらと悪い方に考えたが、グラウンドに立てばチームが勝つために自分の役割を全力でやるだけ」とガッツポーズで声援に応えた。

交流戦ホーム限定の「黒獅子ユニホーム」を初着用。ライオンが戦いに勝ち続けることで黒くなる獅子のたてがみを表現した特別仕様の戦闘服をまとい、桑原が新たな大“黒”柱になるべく躍動した。

三塁打で出塁した3回は好走塁もあった。長谷川の遊ゴロで三塁走者として飛び出し、三本間で挟まれた。だが、5度もターンしてアウトをかいくぐる驚異の粘り腰の走塁で、打者の長谷川が三塁まで進む時間を稼いだ。移籍して初のお立ち台で挟殺シーンを問われると「リハビリの効果が出た」と球場を笑いに包み、両軍ファンのハートをつかんだ。

リーグ首位を走り、パ・リーグで唯一優勝のない交流戦も負けなしで首位。桑原は「ガッツあふれるプレーでチームを引っ張っていきたい」と代名詞の言葉で息巻いた。（河西 崇）

○…西武が両リーグ30勝一番乗り。西武の両リーグ30勝一番乗りは18年以来8年ぶり13度目。過去12度のうち、11度優勝しておりV確率は92％となっている。