【テニス速報】 全仏オープン 第6日 サンティアゴ ゴンサレス / マクシモ ゴンサレス vs ティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガ
全仏オープン
大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日
開催地：フランス パリ
コート：クレー（赤土）
結果：[サンティアゴ ゴンサレス / マクシモ ゴンサレス] 1 - 2 [ティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガ]
全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、男子ダブルス1回戦で、サンティアゴ ゴンサレス / マクシモ ゴンサレスとティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガが対戦した。
第1セットはティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガが7-5で先取。第2セットはサンティアゴ ゴンサレス / マクシモ ゴンサレスが6-3で奪い返したが、第3セットはティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガが7-6で制し、ティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-30 05:32:12 更新