短期免許を取得して騎乗しているフランシスコ・ゴンサルベス（36）、マイケル・ディー（30）がダービー初騎乗。共に人気薄、腕が鳴る大一番だ。

2度目の来日でビッグチャンスをつかんだ。ニュージーランド出身のマイケル・ディーはコンビ2戦2勝メイショウハチコウとのコンビ。大一番へ向け「オーナーが乗せてくれることに感謝しています。ずっとコンビを組んでいるので、結果が出ればよりエキサイトできる。結果で返せるように」と言葉に力を込めた。

ダービーの“重み”は十分に理解している。昨年は地元ニュージーランドダービー、22年にはオーストラリアのヴィクトリアダービーを制した。「ダービーは若い馬たちが未知の距離と戦わないといけない。馬にとっても、厩舎にとってもテスト」と鞍上。今年は日本でチャンスが巡ってきた。「日本の中でも格式高いレース。勝つことで人生を変えられるかもしれない」と並々ならぬ思いを口にする。

相棒の父ロジャーバローズは19年のダービー馬。その偉大な血はハチコウにも受け継がれている。「ゲートスピードが速く、しまいの脚も持っている」。12番人気の低評価を覆した父のように、あっと驚く走りを見せる。