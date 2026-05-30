女優の綾瀬はるか（41）とお笑いコンビの千鳥の大悟（46）が29日、都内でダブル主演映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和）の初日舞台あいさつに登壇した。

23日に閉幕した第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、大悟は俳優として堂々のカンヌデビュー。緊張の分水嶺（ぶんすいれい）としていた妻役の綾瀬のエスコートも無難にこなし、綾瀬は「ちゃんとピョコンと手を出してくれて安心感がありました」と振り返った。大悟は、「帰って来てから凄く言われるけれど、46歳の大人なんやから右手くらい上がるわ」と語気を強めながらもうれしそうだった。

是枝監督が本紙のリモート取材で「歩く後ろ姿がビートたけしさんのよう」とたたずまいを絶賛した自身の演技については「芸人は消した。綾瀬はるかに膝枕をされてニヤつかない大悟は相当凄い」と胸を張った。

さらに、是枝監督が「レッドカーペットの正面にノブさんがとんでもない衣装のメークでいたんです。でも、大悟さんに“ぜひ無視して”と言われました」とカンヌの公式上映の舞台裏を暴露。テレビ朝日の冠番組「テレビ千鳥」の企画で6月2日の放送予定といい、思わぬ相方の存在の暴露に大悟は「まあ、別のミッションがあって、そっちの方が良かったんで。でも、あいつがいたら日本になっちゃったわ」と意味深長に話した。