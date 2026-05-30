「なぜそんな怖い打者なのか」の質問に3単語で回答

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打1打点でチームの6-2の勝利に貢献した。ここまで56試合に出場し、ア・リーグトップの20本塁打、41打点をマーク。チームに欠かせない存在となり、シカゴでも人気が急上昇しているが、昨年に発した“ある一言”が現地で話題になっている。

注目を浴びているのは、昨年12月下旬の米メディアのインタビューで出た発言だ。「なぜそんなに怖い打者なのか」と尋ねられると、英語で「パワー。パワー。パワーがあります」と回答。「パワーですか？」と聞き直されると「イエス」と笑顔を見せた。このやり取りにインタビュアーも「もう英語を学んでいますね」と感心。すかさず村上は「イエス。I have power（パワーがあります）」とドヤ顔で続けると、スタジオは爆笑に包まれた。

村上は言葉通り、自慢の「パワー」でここまで20本塁打。NPB時代は1シーズン56本塁打を放った長打力をまざまざとアメリカでも見せつけている。ネット上の現地ファンの間では村上の「I have power」の発言が再び話題に。「我々に警告していたんだな」「だから言っただろ」「全て真実だ」「少し手首をひねっただけで本塁打だもんね」「彼が他球団のユニホームを着ることがありませんように」などの声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）