◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人の松本剛外野手が１点リードの６回２死三塁、詰まりながらも右中間に落とす４点目のタイムリーを放った。スポーツ報知評論家の村田真一氏は「相手バッテリーに精神的にも大きなダメージを与えた」とリードを２点に広げる効果的な一打を称賛した。

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２死三塁で、投げていた達からすればどうにかして１点差のままマウンドを降りたい。最後、ちょっと逆球にはなったけど力を振り絞った真っすぐだったと思うんよね。でもそれを松本がうまくおっつけて右中間に落とした。

カウント２―２で追い込まれていたし、松本は変化球を頭に入れながら打席に立っていたはず。甘くなったとはいえ、１５２キロを見事タイムリーにした。ええ当たりやないところがある意味ポイントでね。バッテリーには精神的にすごく大きなダメージを与える。そして継投に入るリリーフ陣やベンチにとっても１点差と２点差では全然違うからね。チームに勇気をもたらした、すごく効果的なタイムリーになったよね。

打撃の調子はここのところ上向いてきたように見える。レフトも器用にこなすし元々、守備と足が武器になることは分かっているからね。あとは打つ方。まだ本調子ではないやろうし、打率２割７〜８分くらいは打ってほしいね。（スポーツ報知評論家・村田 真一）