◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

33位から出たルーキーの肥後莉音（りおん、23＝オーストラリア）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーで首位と3打差の7位に急浮上した。この日最少の66をマークした都玲華（22＝大東建託）と、73で回った佐久間朱莉（23＝大東建託）が5アンダーでトップに並んだ。

“逆輸入プロゴルファー”肥後が優勝戦線に浮上した。2番パー3で1メートルにつけてバーディーを先行させ、4番、5番でも3メートル以内のチャンスをものにした。強風の中で69をマークし連続予選落ちを8試合で止めて今季2度目の決勝ラウンド進出。「ショットが良かった。風が吹くのは分かっていたので、できるだけ前半で伸ばしたかった。思い通りいけた」と笑顔が弾けた。

日本人の両親を持ちオーストラリアで生まれ育った。幼少期は新体操や水泳に熱中したが、11歳でクラブを握ると才能が開花した。

米国の名門ペパーダイン大ではオールアメリカンに選ばれるなど主力として活躍する一方でスポーツ医学を専攻し学業にも力を入れた。遠征の移動でプライベートジェットに搭乗する際もノートを広げて猛勉強に励んだ。努力のかいあって早々と単位を取得し3年半で卒業。文武両道を貫いた。

昨年、2度目の挑戦で日本のプロテストに合格し、最終予選会で23位となりレギュラーツアーの出場権を確保した。米下部ツアーの出場資格も持っていたが、両親の母国でのプレーを選択した。

親戚に会うため何度も日本を訪れているが、長期滞在は初体験。拠点は置かず、キャディーの父・正史（まさふみ）さん（56）とホテル暮らしで転戦中。得意ではなかった日本語も流ちょうに話せるようになった。

「将来は米ツアーで活躍したいけど、まず日本で活躍したい。シード権を獲得して1勝目を挙げたい」と力を込める。ツアー初優勝を狙えるチャンスが訪れ、燃えないわけがない。

◇肥後 莉音（ひご・りおん）2003年（平15）1月26日生まれ、オーストラリア・ゴールドコースト出身の23歳。幼少期は新体操と水泳に取り組み、11歳の時に父・正史さんの勧めでゴルフを始める。米ペパーダイン大卒。25年2度目の挑戦で日本のプロテスト合格。莉音の英語表記は「Lion」でライオンを意味する。ちなみに兄・大河（たいが）さん（26）は虎に由来。1メートル58、56キロ。血液型B。