「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

チームを救う、大きな１勝だ。阪神の高橋遥人投手（３０）がロッテ打線を８回２安打無失点に封じて、自己最多の６勝目を挙げた。チームの交流戦初勝利を呼び込み、連敗も３でストップ。高橋自身もプロ９年目で交流戦初白星となり、ヒーローインタビューでは幕張の虎党へ感謝を伝えた。以下、高橋との一問一答。

◇ ◇

−６勝目。１点差の接戦だった。

「緊張感がある中で点が取られなくて本当にうれしいです」

−九回はどんな思いだったか。

「みんなのことを信用して、はい。ナイスピッチング、プレーでした」

−八回のピンチは。

「残っている力を最後…最後じゃないですけど、全部出したろうと思って、思い切って腕を振りました」

−６勝目。交流戦も初勝利になった。

「いや、交流戦とかはあまり関係ないですけど、めっちゃうれしいです」

−シーズン最多勝利。

「本当にみんなに守ってもらって、打ってもらって応援してもらってのおかげだと思います。ありがとうございます」

−チームも交流戦初勝利。

「はい、良かったです」

−たくさんのファンへ、ここからの戦いに向けて。

「今日もめちゃくちゃ背中を押してもらったので、明日からもたくさん応援よろしくお願いします。ありがとうございます」