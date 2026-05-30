サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、冒頭１５分を報道陣に公開した。この日からＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら１０人が合流し、壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場するメンバー２６人がそろった。「８」を継承した久保、Ｗ杯で初めて「１０」を付けるＭＦ堂安律（２７）＝フランクフルト＝らが取材に応じ、背番号への思いと意気込みを語った。

大舞台に立てない仲間の思いを背負う。第２次森保政権で背番号２０を付けてきた久保は、左膝前十字靱帯（じんたい）断裂でメンバー外となったＭＦ南野拓実（モナコ）の「８」を継承した。「何番でもいいかなと思っていたけど、南野選手が出られないということで、他の誰かがつけるくらいなら自分がつけたいと思った」と胸の内を明かした。

本人には直接連絡。「（８を付けて）いいですか？」と申し出たところ、「逆につけてくれるなら」と快諾された。南野は国際Ａマッチ７３試合に出場し、歴代８位タイの２６得点と攻撃陣をけん引してきた中心選手であると同時に、ピッチ外でも明るい性格でチームを鼓舞してきた存在。今回のＷ杯はメンターとして帯同予定ではあるが、久保は「拓実君の陽気で明るい部分も引き継いで、いろんなことを引き継いでやっていきたい」と覚悟をのぞかせた。

南野に加え、攻撃起点だった三笘薫（ブライトン）も負傷で選外のため、攻撃パターンの微調整は不可欠。この日の練習は非公開だったが、連係などを確認し、アイスランド戦でも試していくという。

久保は「こういった形で名前が出るのは本人たちからしたら喜ばしいものではないかもしれない」と南野と三笘へ配慮しつつ、「戦力ダウンは間違いないけど、選ばれた選手で頑張るだけ。誰と組んでも最大限の力をお互いに発揮できるようにしたい」と気合。「アイスランド戦で出番があれば、出ている選手と連係、連動したい。誰と出ても初めましてにはなると思うけど、今日の練習でもみんなやっていたので大丈夫かなと思う」と自信を込めた。