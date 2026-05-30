サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、冒頭１５分を報道陣に公開した。この日からＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら１０人が合流し、壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場するメンバー２６人がそろった。Ｗ杯で初めて「１０」を付けるＭＦ堂安律（２７）＝フランクフルト＝らが取材に応じ、背番号への思いと意気込みを語った。

エースとしての自覚を胸に、自身２度目のＷ杯へ臨む。前回大会は背番号８だったが、今回は１０番を背負うことになった堂安は「１０番をつけたいというのは、僕自身、代表に入った時から発していたこと。それをかなえられた自分を褒めたい。間違いなく責任感は前回とは比べものにならない。覚悟を持って準備したい」と気合を入れた。

憧れてきたエースナンバー。名波浩コーチや中村俊輔コーチが背負ってきた番号を、堂安もＷ杯で付ける時がきた。「俊輔さんや名波さん、歴代の１０番の選手がいる中で僕としては緊張感が上がるが、良い緊張感を持って、彼らに少しでも認めてもらえるように結果を出したい」。レジェンドたちがつないできた系譜を受け継いでいく。

合宿にはアイスランド戦に向け、ＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）が参加。堂安がリーダーを目指すきっかけとなった大きな存在だ。「『リーダーになりたい』と僕が発したのも彼の背中を見てからだった」と堂安。吉田がチームに帯同するのは６月１日までだが、短い時間でも、先輩の振る舞いから存分に吸収する。

Ｗ杯開幕まで２週間を切った。気持ちの盛り上がりも感じるが、「１０番をつけてピッチに立つことが目標じゃない」と言い切る。目標はＷ杯優勝のみ。「堂安律という選手を存分表現できるような大会にしたい」。覚悟を胸に、大舞台でサムライブルーの先頭を走る。