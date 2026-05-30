◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

初回からエンジン全開で熱く戦った。盛り上がるベンチで巨人・橋上監督代行は選手と一緒に大声を出して喜んだ。丸がチーム２９試合ぶりの３番打者の打点となる左前適時打を放つと、５番・ＤＨの大城も右前適時打。「泉口の選球（四球）が大きかった。尚輝（吉川）も（安打で）つないでくれた」と１、２番も含めて２得点をたたえた。これで５月は先制すれば９勝０敗となった。

橋上監督代行はヤクルトの選手、楽天のコーチとして野村克也監督の教えを受けた。相手の新庄監督も阪神時代に野村監督の下でプレー。この日、北海道に向かう羽田空港で新庄野球について「当時、野村さんが面白いと言っていたギャンブル的なプレーも普通にやって。ツーランスクイズも含めて意表をつくというか。野村さんの一丁目一番地みたいなところはありますよね」と語った。

その上で、自身の采配も「動きたいです」と野望を口にしていた。この日は同点の５回に吉川の二盗からダルベックが決勝二塁打。６回無死一塁では前の打席でバント失敗の岸田に「雑な攻撃はしたくなかった。形をしっかり作ろうと」と再び送りバントを指示して成功し、松本の適時打につなげた。状況を見極めて動いた。

野村イズムを継承しながらも、「野村さんの考えを思い起こせば思い起こすほど、時代は変わったなと思う」という部分もあるという。野村監督は選手と一定の距離を置くため、選手を名前で呼ばず名字で呼ぶことを徹底していたという。「コーチでも近寄りがたかった。でも、その考えは今の時代には合わない」と若手と時に冗談を言い合える関係を築いている。

監督代行となった今、勝利の試合後は選手から「監督！」と呼ばれて祝福し合うことも。「軽く扱われることが多いですね」と笑える雰囲気がある。その中でも「締めるところは締めないといけない」とメリハリをつけながら選手の背中を押してともに戦っている。

三塁にダルベック、中堅にキャベッジ、一塁でプロ初スタメンのティマを起用し、球団４年ぶりの助っ人野手３人先発。試合前のメンバー表交換では新庄監督と笑顔で握手した。「本当に久しぶりだったので。感動の抱擁にはなりませんでしたけども。されるのかなって心配しましたけど」と健闘を誓い合った。ノムさんの「教え子対決」を制して監督代行として２勝目を飾った。（片岡 優帆）