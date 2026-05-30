◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人・松本剛外野手（３２）が古巣へ恩返しの一打を放った。敵地・日本ハム戦に「９番・左翼」で出場。１点リードの６回２死三塁。昨年まで同僚だった達から自身４戦ぶりとなる右前適時打を放った。

松本剛に救われた後輩がいる。この日先発した井上だ。左肘のリハビリ中だった昨年１２月。苦しい毎日に、少し自暴自棄になっていた。その時、たまたまＧ球場で声をかけてくれたのがＦＡ加入したばかりの背番号９だった。

物腰柔らかい性格に加え、多くの壁を乗り越えてきた選手だけが出せる“空気”を井上は感じ取った。「気付いたら話が発展してました」と初対面の２人が３０分以上、夢中で話し込んだ。「その３０分だけでも、剛さんはすごく苦労されてきたんだなって」。松本は首位打者を取るまでの１０年、何度も１、２軍を行き来し「クビ」を覚悟した経験がある。この人なら―。不思議と悩みを相談できた。

８歳差で、投手と野手。接点はなかった。あっという間に心を開けたのは誰より真剣に自分と向き合ってくれたから。「剛さんは本気で聞いてくれた。自分の話もしてくださった」。その後輩がベンチから願うように見つめた６回。貴重な４点目をもたらしたのは、頼れる男のバットだった。（堀内 啓太）