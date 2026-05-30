◇交流戦 オリックス1─5中日（2026年5月29日 京セラドーム）

オリックスが連夜の手痛い逆転負けを喫した。同点の7回に3番手・寺西が2死満塁を背負い、細川に左前へ決勝の2点適時打を献上。7試合連続無失点を誇っていた2年目右腕が、天を仰いだ。

「後ろ（救援）の方をやっていると、勝ちか負けか直接関わるところでのリリーフになってくる。切り替えてやってもらいます」

岸田監督は本格的な中継ぎへの配置転換後、初黒星を喫した右腕の背中を押した。吉田が逆転3ランを被弾した前日28日DeNA戦に続いて救援陣が打たれ、首位の西武とは2ゲーム差に。打線も2戦続けて1得点止まりの中、右ふくらはぎに死球を受けた影響で出場選手登録から外れている太田が、この日から1軍練習に合流。6月2日巨人戦（東京ドーム）での最短復帰に向け、30日以降も練習に参加して状態を判断する。（阪井 日向）

▼オリックス・ジェリー（5回2/3を6安打1失点で勝ち負け付かずも、来日最多の9奪三振）調子自体も悪くなかったですし、守備に助けてもらいながら打たせてとる投球ができた。