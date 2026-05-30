トレンディ俳優として一世風靡するも“不倫は文化”発言や、「沖縄ゴルフ＆飲み歩きでコロナ感染」と報じられ大炎上するなど「天国と地獄」を味わってきた石田純一さん。自宅を売却しほぼ無収入状態で70代を迎えて以降、焼肉店を営みながら、現在は再びテレビ出演も増やしている。波乱万丈ではあるものの、生き馬の目を抜く芸能界で50年も生き残れたのはなぜか。レギュラー番組で共演歴のある気象キャスターが、石田さんの「人に好かれる術」「仕事を引き寄せるコツ」について話を聞いた。（聞き手／気象キャスター 佐藤圭一）

浅野温子や浅野ゆう子ら

天才女優と共演して気づいたこと

――石田純一さんといえば、いわゆるコミュ力が高くて、人脈も豊かな印象です。普段、人と接する上でどんなことを心がけていますか？

「目をたくさん持つ」ということですかね。著名なサッカー選手も同じようなことを仰っていました。自分の目だけでなく、敵の目、そしてフィールド全体を空から見るような「俯瞰の目」を意識しています。

例えば、いま経営している飲食店は、まず「お客さんの目」で考える。次に、売り上げなど「お店側の目」も大切です。さらに、社会や地域からどう見られているか「世間の目」も意識して、どう立ち振る舞えばいいかを多角的に考えています。

――目の前の相手はもちろん、幅広く人の気持ちを想像するということですか？

その通り。ドラマの現場でも全く同じです。実は、役者を始めて最初の9年間は、全く売れていませんでした。当時は「監督の目」ばかりを気にしていて、自分をよく見せようとしていたように思います。

でもある時、自分がどう映るかではなく、「共演の女優さんがどうすれば素敵に映るか」を考え始めたら、一気に道が開けた気がしたんです。

トレンディドラマ全盛期には、浅野温子さんや浅野ゆう子さんら天才的な女優さんとご一緒する機会が多く、彼女たちがどうすれば魅力的に映るかを考えて演技をしていました。

女優さんには、ご自身の魅力が一番引き立つ「得意な角度」があります。それを意識して、自分がスッと回り込んで立ち位置を変えたりもしていました。

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