「全員でチームをつくる楽しさがある」関東大学２部で奮闘する立教大サッカー部は“名門復権”を果たせるのか。「好人材がうちを選んでくれるようになった」
今季、100回の節目を迎えた関東大学サッカーリーグは、１〜３部までの36チームが参戦して開催中だ。今シーズンふたたび２部に復帰した立教大は、勝野洸平新監督を招請し優勝と１部返り咲きを狙う。複数のＪリーグクラブでコーチなどを経験した36歳の若き指導者の下、かつての名門が輝きを取り戻せるか。
渡辺正と横山謙三は揃って日本代表監督を務め、現役時代は鈴木良三とともに東京、メキシコ両五輪に出場。鈴木保は日本女子代表を率い、ワールドカップで優勝する礎を築いた。４人とも立教大サッカー部ＯＢにして、日本サッカー殿堂掲額者である。このほか日本代表の国際Ａマッチ41試合に出場した川上信夫、同30試合の高森泰男も卒業生だ。
関東大学リーグ１部を３度制し、初優勝した1954年には全日本大学選手権との２冠を獲得。渡辺と鈴木良を擁した59年は関東大学リーグで全勝優勝を遂げ、69年度の第49回天皇杯全日本選手権では、準々決勝で３位の八幡製鉄、準決勝で優勝した三菱重工という日本リーグ（ＪＳＬ）の上位勢を連破して準優勝するなど、才能豊かな選手を多数抱える大学サッカー界の強豪だった。
ところが70年に関東大学リーグで３度目の頂点に立ったのもつかの間。翌年２部に降格すると、77年には２部で最下位と不振を極めて東京都大学リーグにまで陥落し、低迷期が長らく続いた。
そこで2015年、再建を託された倉又寿雄監督が就任。Ｊリーグ・ＦＣ東京でトップチームの監督とヘッドコーチ、Ｕ−18監督や育成部長などを歴任し、現役時代はＪＳＬの日本鋼管で天皇杯を制している。指揮を執って３年目の17年、41年ぶりに関東大学リーグ２部へ復帰。22年に東京都大学リーグに落ちたが、１年で戻ってきた。
20年から総監督に就いた倉又氏は「当時は監督業の傍ら、高校年代の試合を視察し有望選手の発掘にも力を入れました。新入生は当初、高体連の選手が大半でしたがＪリーグの指導者にも知人が大勢いたので、少しずつアカデミー出身者も揃ってきました」と述懐する。
ただ立教大はスポーツ推薦がなく、アスリート選抜入試で３、４人が合格するくらいだという。倉又総監督は「高校の成績に英検、サッカーの技量という３つの条件をクリアした選手に声を掛け、受験してもらうやり方を今も続けています」と述べ、「それでも最近はプロ志願者が増え、好人材がうちを選んでくれるようになりました」と喜ぶ。
立教大スポーツウエルネス学部は24年３月、Ｊ３大宮アルディージャ（当時）と地域振興やスポーツ振興などで協力し合う協定を締結。今回の新監督選定については、大宮と契約を交わす勝野氏を最有力候補とし、倉又総監督が三顧の礼を尽くして合意に至った。「誠実な人柄だし、サッカーについて深く考えられる。監督は未経験だが、挑戦したいという希望があったのでお誘いしたんです」と経緯を説明する。
勝野監督は大宮ジュニアユースの一期生で、ユースを経て東洋大でプレー。卒業後は母校のコーチを皮切りに大宮Ｕ18やトップチームの各コーチを担当し、Ｊ２ヴァンフォーレ甲府のスカウト、昨季はＪ３ギラヴァンツ北九州でトップチームのコーチを務めた。
複数のＪリーグクラブから勧誘されたなか、立教大を選んだ決め手は何だったのか？
「Ｊリーグを優先して考えていましたが、立教さんからお話をいただき、監督をやってみたかったこともあり、迷った末に決めました。去年、北九州で監督が体調不良になり、私が代行で（第７節の）ザスパ群馬戦で指揮を執って勝ったんです。あの時の思いや感覚も忘れられず、チャレンジしたくなったのが理由です」
大宮の基盤をつくったピム・ファーベーク監督の参謀だった中村順コーチらの薫陶を受けたことで、今でもその精神と価値観を大事にしているそうだ。「サッカーはエラーを重ねながら修正し、チームで成長していくことが重要と教えられました」と回顧する。
渡辺正と横山謙三は揃って日本代表監督を務め、現役時代は鈴木良三とともに東京、メキシコ両五輪に出場。鈴木保は日本女子代表を率い、ワールドカップで優勝する礎を築いた。４人とも立教大サッカー部ＯＢにして、日本サッカー殿堂掲額者である。このほか日本代表の国際Ａマッチ41試合に出場した川上信夫、同30試合の高森泰男も卒業生だ。
ところが70年に関東大学リーグで３度目の頂点に立ったのもつかの間。翌年２部に降格すると、77年には２部で最下位と不振を極めて東京都大学リーグにまで陥落し、低迷期が長らく続いた。
そこで2015年、再建を託された倉又寿雄監督が就任。Ｊリーグ・ＦＣ東京でトップチームの監督とヘッドコーチ、Ｕ−18監督や育成部長などを歴任し、現役時代はＪＳＬの日本鋼管で天皇杯を制している。指揮を執って３年目の17年、41年ぶりに関東大学リーグ２部へ復帰。22年に東京都大学リーグに落ちたが、１年で戻ってきた。
20年から総監督に就いた倉又氏は「当時は監督業の傍ら、高校年代の試合を視察し有望選手の発掘にも力を入れました。新入生は当初、高体連の選手が大半でしたがＪリーグの指導者にも知人が大勢いたので、少しずつアカデミー出身者も揃ってきました」と述懐する。
ただ立教大はスポーツ推薦がなく、アスリート選抜入試で３、４人が合格するくらいだという。倉又総監督は「高校の成績に英検、サッカーの技量という３つの条件をクリアした選手に声を掛け、受験してもらうやり方を今も続けています」と述べ、「それでも最近はプロ志願者が増え、好人材がうちを選んでくれるようになりました」と喜ぶ。
立教大スポーツウエルネス学部は24年３月、Ｊ３大宮アルディージャ（当時）と地域振興やスポーツ振興などで協力し合う協定を締結。今回の新監督選定については、大宮と契約を交わす勝野氏を最有力候補とし、倉又総監督が三顧の礼を尽くして合意に至った。「誠実な人柄だし、サッカーについて深く考えられる。監督は未経験だが、挑戦したいという希望があったのでお誘いしたんです」と経緯を説明する。
勝野監督は大宮ジュニアユースの一期生で、ユースを経て東洋大でプレー。卒業後は母校のコーチを皮切りに大宮Ｕ18やトップチームの各コーチを担当し、Ｊ２ヴァンフォーレ甲府のスカウト、昨季はＪ３ギラヴァンツ北九州でトップチームのコーチを務めた。
複数のＪリーグクラブから勧誘されたなか、立教大を選んだ決め手は何だったのか？
「Ｊリーグを優先して考えていましたが、立教さんからお話をいただき、監督をやってみたかったこともあり、迷った末に決めました。去年、北九州で監督が体調不良になり、私が代行で（第７節の）ザスパ群馬戦で指揮を執って勝ったんです。あの時の思いや感覚も忘れられず、チャレンジしたくなったのが理由です」
大宮の基盤をつくったピム・ファーベーク監督の参謀だった中村順コーチらの薫陶を受けたことで、今でもその精神と価値観を大事にしているそうだ。「サッカーはエラーを重ねながら修正し、チームで成長していくことが重要と教えられました」と回顧する。