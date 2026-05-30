欧米に比べて収益性が低いという日本企業の課題に改善はみられるが、その結果として株主への還元ばかりが重視されるようになった。

賃上げが進まず、投資も伸びない、株の配当ばかり増える、というのでは、国民は恩恵を感じることができない。経営者も投資家も変革を進める必要がある。

経済産業省が企業指針を策定したのは２０１４年である。バブル経済の崩壊後、２０年間にもわたって低収益に甘んじてきたという認識が出発点だった。

一橋大大学院教授だった伊藤邦雄氏が中心にまとめたため「伊藤レポート」とも呼ばれ、経営改革論議に大きな影響力を持った。

当時、代表的な指標でみると、収益力は欧米のほぼ半分だった。その後の改革で日本企業の収益性自体が向上したのは確かだ。

１３年に７３兆円だった経常利益は２４年に１３１兆円へと伸びた。１万円台半ばだった日経平均株価は今年６万６０００円を超えた。

だが、研究開発や設備、人材などの「成長投資」は、この間横ばいだ。対照的に自社株買いは３兆円から１７兆円へ、配当は８兆円から２５兆円へと大幅に伸びた。

国内投資の少なさは、成長が見込める海外に重点を置いているためと指摘されてきたが、経産省の分析では、海外を含めても成長投資は見劣りしている。

企業の、売上高に対する成長投資の比率は約１８％で、３０％近い欧米企業との開きは大きい。これでは日本経済を強くし、国民を豊かにすることはできない。

１４年の指針で重視した指標は、投資家から集めた資金を元手とする自己資本に対する利益の割合だった。自社株を買い入れて消却すれば、計算上、分母の自己資本が減るため指標自体は改善する。

企業が安易な自社株買いに走ったことは反省点だろう。

今回、経産省は、経営改革論議を仕切り直すため、企業や投資家向けの新たな指針をまとめた。

成長投資の少なさや、投資と株主還元のバランスが取れていないという分析を踏まえ、成長投資を大胆に拡大するよう求めた。

投資家に対しては、単一の指標に基づく形式的な判断を避けるべきだとし、成長性を見極めて投資するよう促した。政府は事業再編を円滑に進めるため、税制優遇や金融支援を検討するという。

企業は指針が指摘した課題を直視し、これまでの企業経営のあり方を点検し直して、真の成長につながる方策を検討すべきだ。