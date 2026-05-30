高齢化によって医療費は増え続け、公費の支出も嵩（かさ）んでいる。

患者の自己負担を一定程度増やす改革はやむを得まい。

市販薬と成分や効果が似ていて、処方箋が必要となる「ＯＴＣ類似薬」について、追加の自己負担を求めることを柱とした改正健康保険法などの関連法が成立した。

ＯＴＣ類似薬には約７０００品目がある。関連法の成立を踏まえ、政府はこのうち約１１００品目を対象として、来年３月から患者の自己負担額を引き上げる。

具体的には、薬剤価格について、公的保険の適用を７５％に抑え、残りの２５％を自己負担分に追加する。例えば、窓口負担が３割の人が、３０日分の抗アレルギー薬を処方された場合、負担額は現在の５４０円から８５５円となる。

ＯＴＣ類似薬に関して、日本維新の会は、全品目を公的保険の適用から外すよう求めていた。

だが、それでは、症状が軽いと思った人が医療機関を受診せずに薬局で薬を購入し、その結果、隠れている重い病気を見逃すケースが出かねない。

全品目について保険適用を維持しつつ、医療費の改革を進めるために、一部の薬に関して自己負担額を増やすという政府の判断は、妥当と言える。

政府は関連法の審議で、入院中の人などには、追加の負担を一切求めない方針を示した。こうした配慮も欠かせない。

改正法にはまた、医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額療養費制度について、負担額を見直す場合は、長期間の治療が必要な人の「家計に与える影響を考慮」する、と明記された。

高額療養費制度を巡っては、石破前内閣が、年収によって負担額が最大７３％増となる案をまとめ、患者団体の反発を招いた。

そうした経緯を踏まえ、政府は、年収によって引き上げ幅を４〜３８％にする方針に改めた。患者らの不信感を払拭（ふっしょく）していきたい。

２０２３年度の医療費は４８兆円に上っている。今回のＯＴＣ類似薬と高額療養費の改革によって、年２６００億円の保険料の削減効果が見込まれる。だが、それだけで改革は十分とは言えない。

社会保障制度改革の最大の論点とされるのが、医療費の窓口負担の見直しだ。維新や国民民主党は、高齢者の窓口負担の割合を引き上げるべきだと主張している。

十分な収入を得ていて支払い能力がある人には、応分の負担を求めることは重要な検討課題だ。