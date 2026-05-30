西A組2位で全体5〜8位を決めるプレーオフラウンドに進んだJ2新潟は、30日にホームで鹿児島戦に臨む。29日は新潟・聖籠町のアルビレッジでセットプレーなどを確認した。2戦連続で途中出場から得点に絡み、ゲームチェンジャーぶりが目立つMF島村拓弥（27）が、三たびゴールを演出してホーム8連勝を引き寄せる。

連勝した直近2試合はいずれも2―1。2得点目が勝ちきるポイントとなっているが、いずれも演出したのが後半から途中出場した島村だ。「ゴールに向かうことを意識している」との言葉通り、前節の愛媛戦でも自ら奪って敵陣に入り、笠井のゴールをお膳立て。攻撃面でアクセントをつけている。

好調の要因の一つは、船越優蔵監督が今季に求め続けている強度だ。「練習の中から高くやっている。試合でもそういうところが少しずつだけれどできて、みんな成長している」。ドリブルもパスもうまさが持ち味の島村も力強さが増し、より特長を発揮できている。

鹿児島は被シュート数が110本とリーグ最少。1試合平均は0・8失点と守備が安定している。主導権を握るために船越監督は「ロングボールがキーワード。蹴られた時にセカンドボールを奪って主導権を取れるか」と見据える。

試合開始から勢いよく来る相手に主導権を渡さず、後半で仕留める。それもゲームプランの一つ。後半からの投入が予想される島村は「ボールが（外に出て）切れるタイミングがすごく多いが、集中力を切らさずやっていくことが大切」と強調する。7連勝中のホームでスタートするプレーオフラウンド。一瞬の隙を突き、堅守の相手からゴールを奪う。（西巻 賢介）