◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人・松本剛外野手（３２）が古巣へ恩返しの一打を放った。敵地・日本ハム戦に「９番・左翼」で出場。１点リードの６回２死三塁。昨年まで同僚だった達から自身４戦ぶりとなる右前適時打を放った。先発した井上は５回３安打２失点で４勝目。田中瑛、船迫、大勢、マルティネスが無失点でつないだ。チームは先制した試合では９連勝で貯金を２とした。

エスコンのスポットライトが、背番号９のユニホームとうるんだ瞳をまばゆく照らした。かつての本拠で上がったお立ち台。松本は言葉を探した。「たくさんのジャイアンツファンが北海道にいて、僕のことを応援してくれている皆さんが北海道にいるって分かっていたので、なんとか打って恩返しできたらと思っていました」。スタンドには青い「背番号７」のタオルを掲げて残る日本ハムファンの姿も。松本が昨季まで１４年間過ごした古巣に残したものの証しだった。

１点リードの６回２死三塁。カウント２―２から日本ハム先発・達の高め直球をはじき返し、右前へ運んだ。「（交流戦で）エスコンが近づくにつれて何とか出たいと思ってやっていた」。待ちに待った北海道凱旋で値千金打。右こぶしを握りしめ、ベンチに向かって雄たけびを上げた。

２回１死はスライダーをうまく捉えるも二ゴロ。ベンチに戻ろうとすると「ナイスバッティング！」と声をかけてきたのはまさかの日本ハム・新庄監督だった。笑顔を見せた松本は「（新庄監督の声に）反応しました。いい形で打ててはいた」。超異例の“エール”で心も軽くなり、６回は同じ逆方向に今度はライナーを飛ばした。

一番の応援団に雄姿を届けた。実家の埼玉から駆けつけた母・和美さんがバックネット裏で観戦。息子が昨年までの本拠地で放った一打を見届け「本当に本当にうれしかったです。でも、どっちも応援したくなります」と親心を明かした。

和美さんは球場で息子のユニホームを着たファンの姿を見つけると必ず「母です。応援していただいてありがとうございます」と感謝を伝えるという。東京Ｄでもその習慣は続いていたが、新天地では日本ハム時代には耳にしなかった心ないヤジが耳に届くこともあった。「ジャイアンツで剛のユニホームを着た方がもっともっと増えてくれるような活躍をしてほしい。みなさまに心から『ありがとうございます』と言えたら、こんなにうれしいことはないんです」。母の思いに、これ以上ない形で応える一打となった。

阪神を３タテと波に乗る日本ハムを破り、３カードぶりに初戦をもぎ取った。３試合連続安打と上昇気流に乗る背番号９は「明日からの２試合もジャイアンツが勝てるように活躍したい」。魂のこもったヒーローの言葉に、スタンドのＧ党が熱く沸いた。（内田 拓希）

【村田真一氏Ｐｏｉｎｔ】変化球を頭に入れているから、真っすぐに明らかに差し込まれているのよ。でもこの松本の詰まった適時打って、実は相手バッテリーには一番ダメージが残るんよね。力では勝っているわけやから。だから達もすごくガックリしてたでしょ。それでいて自軍には勇気を与える。ベテランらしい、すごくええタイムリーやったよ。守備もええし、足も速いのは分かっている。あとは打撃やね。調子は上向きのようやし、打率２割７〜８分を目指してほしいよね。（スポーツ報知評論家・村田 真一）