◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・大関友久投手が、チーム今季初完投を１安打完封で飾り、３月３１日の楽天戦（楽天モバイル）以来の今季２勝目を挙げた。６日の西武戦（ベルーナドーム）から中２２日。「不安も結構ありましたね。久しぶりの登板でもありましたし」と話したが、そんなことを感じさせない１１２球の快投だった。

初回からテンポよく３者凡退に抑え、流れに乗った。４回１死から広島・菊池に打たれた左翼線二塁打の１安打のみ。最後まで緩急を使った投球で広島打線を手玉に取った。

ファームで調整した期間、視野を広く保つイメージで取り組んだ。「ひとつ、自分の中で大事にしていることとしては、視野だったり集中の幅を広げられるようなイメージ。今までは一点に集中するスタイルでやってきてうまくいく時もあったんですけど、周りとか打者が見えないと感じた」。今季初勝利以降は５戦３敗だった。「柔軟性や視野の広さを持てるような状態でマウンドに立てるように練習してきた」と精神的にも成長して帰ってきた。

誕生日だった広島・坂倉が打席に立った際には、左翼席からバースデーソングが流れた。相手への配慮から投球をやめたのも、視野の広さがあったからこそ。「本当にこれからどんどんチームに貢献していかないといけないですし、状態ももっと上げていきたいですけど、新たな一歩という意味では確実に踏み出せた試合だった」。昨季パ・リーグ最高勝率の左腕の好投で、６連戦中の４試合目に９回を一人で投げきった。小久保監督は「投手陣を助ける投球だった。素晴らしい」とたたえた。