【阪神】高橋遥人が無傷で自己最多６勝目！８回無失点で防御率０・８６　無双左腕が６度目の交流戦先発で初勝利　チームの３連敗＆ビジター交流戦６連敗を止めた

◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ０―１阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）

阪神・高橋は追い込まれても動じなかった。１点のリードを守りながら、２四球で招いた８回２死一、三塁のピンチだ。打席にはパ打率トップの小川。２球で追い込み、外角低めへ直球投げ込んだ。ボールとなったが、１５１キロはこの試合の最速。最後はツーシームで二ゴロに仕留めた。８回を２安打無失点で６勝目。「残っている力を全部出して、腕を振りました」とうなずいた。

無双左腕の晴れ舞台を、野球ファンが心待ちにしている。２１日から開始された「マイナビオールスターゲーム２０２６」のファン投票の中間発表で、セの先発投手部門でトップに。ノミネート外でも全国から票を集めている。「あと１か月ありますし、試合で抑えないとふさわしくない…」と謙そんしたが、誰もが納得する快投を連発している。

今季８試合目の登板だが、すべてビジターでの開幕６連勝は史上初。防御率も０・８６に良化させた。交流戦６戦目でプロ初勝利。藤川監督は「勝負球が甘くならない。そこは今まで彼が積んできたもの」とたたえた。チームの連敗も３で止め、昨季からのビジターでの交流戦連敗も６でストップ。セ首位もキープした。「どういう場面でも自分の球が投げられるのが、本当にいい投手。まだまだだな…って」。言葉は控えめでも、堂々の成績。虎を力強くリードしている。（藤田 芽生）