◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）

沈みそうだった井上竜が、力強く動き始めた。セ・リーグ最下位の中日が、交流戦で１２球団唯一の４連勝発進。同開幕４連勝は球団タイで、今季最長に並ぶ４連勝で５位・広島に０・５差と迫った。井上監督は「スタメンを固定してるわけじゃないけど、選手それぞれが、いい仕事をしてくれてる」と満足そうだった。

有言実行の“大型連勝”だ。ワーストの借金１５とした２４日の広島戦（バンテリンＤ）を終え、井上監督は「交流戦で、歯車がかみ合うようにやっていく」と力を込めた。７回に決勝の２点打を放ったのは、１４打席連続無安打だった細川。「迷惑をかけていたので、なんとしても」と主砲が意地を見せ、育成出身３年目の尾田もうれしいプロ初安打。守備や代走の切り札としてミスも経験した男は「みんなが喜んでくれて、あの光景は一生忘れない」。一丸となったチームに感動した。

２６日の開幕戦は楽天に１―０で完封勝利。３試合連続の逆転勝ちを収めた指揮官は「交流戦からいこうぜ！っていう言葉を、みんなが意識して取り組んでくれている」と手応えを隠さなかった。パ相手に無双発進。驚異的な巻き返しを現実にしそうな気配だ。（森下 知玲）