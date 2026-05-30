卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第１０回は、女子の日本生命レッドエルフをピックアップ。１０日閉幕の世界卓球団体戦に初出場した１８歳の新鋭・面手凛（めんで・りん）は、今春、入社し先輩の早田ひな（２５）らの背中を追う。岡山・山陽学園高３年時から挑戦するシニアの世界ツアー２季目での飛躍と来季はＴリーグで「勝ち越し」を目標に掲げた。

初の世界卓球から帰った１８歳の目は、向上心に満ちていた。７月開幕のＴリーグの新シーズンに向け、面手は「レギュラーシーズンとプレーオフで優勝できるように頑張りたい。個人としてもチームにたくさん貢献して、今年こそは勝ち越したい。成長したい」と力を込めた。世界卓球団体戦で銀メダルを獲得後も同代表で所属の先輩・早田と並んで練習に励む毎日だ。

新社会人として歩み出して約２か月。「一つステージが上がった」と責任感も出てきた。１３歳から参戦するＴリーグで昨季は自己最多の１４戦に出場し、７勝７敗。プレーオフ決勝では五輪２大会団体銀の平野美宇（２６）に０―２から大逆転。成長を感じる一方、シニアの世界ツアーに挑んだ１シーズンを終え、トップ選手に対して「パワー不足」と課題が見えた。これまでは技術練習に軸を置いたが、昨年から毎日、練習後にトレーニングを実施。例えば最大４０キロのおもりを担ぐスクワットは１０回を３セット。主に下半身、体幹を鍛え、ラリーで打ち負けない「地力」がついてきた。

初の世界卓球では多くの学びがあった。団体戦の２戦に起用され、クロアチア戦ではパブロビッチに３―０で快勝。持ち前の速いピッチの攻撃が光り「楽しめた」。決勝の中国戦は出番がなかったが「画面では分からない技術の精度の高さやすごい雰囲気を学んだ。次こそ（試合に）出たい」と新たな目標もできた。

９月の愛知・名古屋アジア大会代表にも選出。「強い選手との一戦、一戦に学びがある」と面手。Ｔリーグから世界へ、１８歳が大きく羽ばたく。（宮下 京香）

◆面手 凛（めんで・りん）２００７年１２月３１日、岡山・玉野市出身。１８歳。元実業団選手の母・裕子さんの影響で３歳の時に卓球を始め、１７年全日本選手権カブの部（小４以下）女子シングルス優勝。１８年同ホープスの部（小６以下）準Ｖ。２４、２５年全日本選手権ジュニア女子で準Ｖ。今春、岡山・山陽学園高を卒業し日本生命に入社。右シェーク攻撃型。座右の銘は「限界突破」。１６４センチ。