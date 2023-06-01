ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３３１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３３１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均 51000.10（+331.13 +0.65%）
ナスダック 26967.13（+49.66 +0.18%）
CME日経平均先物 66185（大証終比：-285 -0.43%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.010（-0.010）
10年債 4.449（+0.002）
30年債 4.990（+0.017）
期待インフレ率 2.396（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.422（-0.014）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.56（-1.34 -1.51%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4585.60（+53.20 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
73325.31（-155.92 -0.21%）
（円建・参考値）
1167万6322円（-24829 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均 51000.10（+331.13 +0.65%）
ナスダック 26967.13（+49.66 +0.18%）
CME日経平均先物 66185（大証終比：-285 -0.43%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.010（-0.010）
10年債 4.449（+0.002）
30年債 4.990（+0.017）
期待インフレ率 2.396（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.422（-0.014）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.56（-1.34 -1.51%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4585.60（+53.20 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
73325.31（-155.92 -0.21%）
（円建・参考値）
1167万6322円（-24829 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ