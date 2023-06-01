ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は３３１ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均　　　51000.10（+331.13　+0.65%）
ナスダック　　　26967.13（+49.66　+0.18%）
CME日経平均先物　66185（大証終比：-285　-0.43%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10409.28（-16.68　-0.16%）
独DAX　 25104.70（+12.45　+0.05%）
仏CAC40　 8183.34（-5.53　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.010（-0.010）
10年債　 　4.449（+0.002）
30年債　 　4.990（+0.017）
期待インフレ率　 　2.396（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.938（-0.024）
英　国　　4.812（-0.002）
カナダ　　3.422（-0.014）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.56（-1.34　-1.51%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4585.60（+53.20　+1.17%）

ビットコイン（ドル）
73325.31（-155.92　-0.21%）
（円建・参考値）
1167万6322円（-24829　-0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ