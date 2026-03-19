スポニチ

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　宇都宮競輪場のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」が開幕する。注目は12Rだ。

　ライン構成は吉田―真杉の関東勢、寺崎―南―村上の近畿勢、菅田―渡部の北勢、そして松本―荒井の4分戦。積極的に出るのは脚質的にもライン3車の寺崎が有力。今年の充実ぶりで上回る吉田がこの動きを見極めて巻き返し、地元真杉が差す流れとみた。もつれると菅田が浮上。

　＜1＞真杉匠　前回は悪かった。体調は良くなってきたけど中3日なので…。吉田さんと話して僕が番手で。

　＜2＞寺崎浩平　前回後は普通に練習。自力。

　＜3＞荒井崇博　（松本）貴治がいるので任せる。

　＜4＞菅田壱道　疲れが出たので、ほぼケア。この後は宮杯に向けて計画的にやっていく。前で自力、自在。

　＜5＞吉田拓矢　疲れはあるけど問題ない。前で自力。

　＜6＞村上博幸　前回は（落車後で）不安要素もあったが意外に走れた。＜2＞＜9＞へ。

　＜7＞渡部幸訓　調整程度でケア中心。何度も連係してる（菅田）壱道に任せる。

　＜8＞松本貴治　徐々に良くなってきている。自力。

　＜9＞南修二　体の状態は普通。寺崎君の番手。