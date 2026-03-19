宇都宮競輪場のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」が開幕する。注目は12Rだ。

ライン構成は吉田―真杉の関東勢、寺崎―南―村上の近畿勢、菅田―渡部の北勢、そして松本―荒井の4分戦。積極的に出るのは脚質的にもライン3車の寺崎が有力。今年の充実ぶりで上回る吉田がこの動きを見極めて巻き返し、地元真杉が差す流れとみた。もつれると菅田が浮上。

＜1＞真杉匠 前回は悪かった。体調は良くなってきたけど中3日なので…。吉田さんと話して僕が番手で。

＜2＞寺崎浩平 前回後は普通に練習。自力。

＜3＞荒井崇博 （松本）貴治がいるので任せる。

＜4＞菅田壱道 疲れが出たので、ほぼケア。この後は宮杯に向けて計画的にやっていく。前で自力、自在。

＜5＞吉田拓矢 疲れはあるけど問題ない。前で自力。

＜6＞村上博幸 前回は（落車後で）不安要素もあったが意外に走れた。＜2＞＜9＞へ。

＜7＞渡部幸訓 調整程度でケア中心。何度も連係してる（菅田）壱道に任せる。

＜8＞松本貴治 徐々に良くなってきている。自力。

＜9＞南修二 体の状態は普通。寺崎君の番手。