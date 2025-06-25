千葉市内で合宿中のサッカー日本代表は29日、MF久保建英（24）ら新たに10人が合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手がそろった。久保はW杯メンバーから外れたMF南野拓実（31）の背番号「8」を継承した思いを吐露。愛読する人気漫画「ONE PIECE」（集英社）と日本代表のコラボに高揚感を高め、2度目のW杯での主人公級の活躍を思い描いた。

「世界中で人気。ワンピースの名に恥じないような活躍ができたら」。1月に痛めた左太腿裏は順調に回復。合流初日は一つ一つの動きを確認するように調整した。前回カタール大会は不完全燃焼に終わっただけに「個人としてもチームとしても前回以上の結果、内容を求めて頑張っていきたい」。力を証明する舞台が近づいてきた。

2度目のW杯は「8」を背負う。これまでつけてきた「20」から、左膝の大ケガで出場がかなわなかった南野の番号を継承した。背番号に強いこだわりはないが「他の誰かがつけるんだったら僕がつけたい」と立候補。南野にも「いいですか？」と連絡し、快諾を得た。

「拓実君はピッチ内外でチームを鼓舞できる存在。陽気で明るい部分も、いろんなことを引き継いでやっていきたい」。攻撃陣はMF三笘も不在。久保への期待は膨らむ。人を引きつけ、仲間を助け、希望をもたらす――。そんな主人公のように。最高の景色を目指して、日本の至宝が出航する。