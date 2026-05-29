ボートレース浜名湖で開催中のSG「第53回オールスター」は5日目、勝負の準優を迎える。注目は10Rだ。

内枠に陣取る河合VS山田の同期対決がメイン。F持ちながらスタートも頑張っている河合がインから先マイを果たす。山田は外を止めて早差し勝負。両者に割って入るならピット離れもいい定松。大会連覇を目指す佐藤も外せない。西岡、浜野谷は展開次第か。

＜1＞河合佑樹 足的には押し感やターンがいい。行き足もしっかりしているからスタートも届く。気圧が上がってくれたら一番いい。

＜2＞山田康二 足はバランスが取れて上の方にはいると思う。ターン回りはずっとしっかりしているし、バックの足も良かった。

＜3＞佐藤隆太郎 3日目後半から全体的にバランスが取れて中堅上位。ただ、特長がなくて面白くはない足。乗り心地は悪くなかった。

＜4＞定松勇樹 回り足やレース足中心にいい。ピット離れは飛んだらいいかな？くらい。佐藤翼さんにバックで少し行かれたけど、自分も上位にはいると思う。

＜5＞西岡顕心 足はしっくりはきていない。特長がない。ずっと80点くらいで走っている。1枠がない中でよく準優に乗れたと思う。

＜6＞浜野谷憲吾 回転が合っていなかった。全く乗れなかった。合えば乗りやすい。出足も伸びも普通。