SNSで報告

オートレーサーの森且行の現在の姿に反響が広がっている。30年ぶりに再会した人物がSNSで「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていた」と報告。投稿に添えられた2ショットに驚きの声が相次いだ。

52歳の森はかつて、元国民的アイドルグループSMAPのメンバーとして活動。1996年にオートレーサーへ転身し、翌97年のデビュー以降、選手として長く活動を続けてきた。近年は複数箇所を骨折する大怪我にも見舞われたが、困難を乗り越え復帰している。

再会を報告したのは、タレントの森脇健児。Xでは「森且行くんに30年ぶりに会えた！！！」と投稿。「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていた オートレーサーの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！浦和YouTubeにはドラマがありました」とつづった。

投稿にはカメラに向かって握りこぶしを作ったポーズでおさまる2人の姿も。ファンからは「全然変わってない！」「森くん変わらんなぁ」「森くん、老けない」と、元国民的アイドルの近影に反響が広がった。

2人は森がSMAP時代にバラエティ番組「夢がMORI MORI」で共演した間柄で、90年代に放送された同番組を知るファンからは「夢がモリモリだー！！」「世代としてはかなり胸熱」「懐かしい！！」「素敵な再会だ〜」「泣いてまう！」との反応も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）