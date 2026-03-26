【3COINSの新作バッグ】使ってみると？“ちょっとした機能”に「夏場でも快適」「手放せなくなる予感」

夏の外出に持っておきたい、保冷剤やクールネックバンドなどの“ひんやりグッズ”。バッグの中でも冷たさをなるべくキープできたら、暑い日のおでかけが少し快適になりそうです。そんなシーンに頼れるのが、【3COINS（スリーコインズ）】の新作「保冷仕切り付きトートバッグ」。涼しげな見た目と実用性を、実際にチェックしてみます。

冷感グッズを持ち歩ける、夏の頼れるバッグ

【3COINS】「保冷仕切り付きトートバッグ ホワイト」\880（税込）。

保冷剤やクールネックバンドなど、夏の外出に持っておきたい“ひんやりグッズ”を入れられるトートバッグ。内側には保冷仕切りが付いており、冷たさをなるべくキープしながら持ち歩ける仕様。さらに、バッグとして普段使いしやすい見た目にも注目です。

涼しげカラーで、大人のカジュアルにもなじむ

実際に持ってみると、いかにも保冷バッグという雰囲気はなく、スマートに持てるトート。カラーはブルーとホワイトの2色展開で、今回選んだのはホワイト。青のレタリングがほどよく効いていて、涼しげな印象です。ほんのりパフィーな素材感のおかげで、軽やかながらもほどよく立体感があり、ラフな夏コーデをさりげなく引き上げてくれそうです。

仕切りは取り外しOK。ポーチ使いもできる

内側の保冷仕切りは、冷やしておきたいものとその他の持ち物を分けて入れられるのが便利。冷感グッズはもちろん、結露が気になる冷たいドリンクを買ったときにも助かると感じました。さらにスナップボタンで取り外しでき、ポーチのように単体で使えるのもポイント。

ただし、こちらはあくまで簡易保冷仕様。長時間の保冷や冷凍品の持ち歩きには向かないため、短時間のお出かけや冷感グッズ用として使うのがよさそうです。

帽子の中までひんやり。別売りパッドも便利

別売りの「帽子用冷感パッド」\330（税込）も、あわせてチェックしたいアイテム。帽子の中に入れて使うタイプで、28℃以下で徐々にかたまり、冷やせば繰り返し使える仕様です。実際にセットしてみると、熱がこもりがちな頭まわりがひんやり心地よく、多少の存在感はあるものの、見た目に大きく響きにくいところもよかったです。保冷剤と一緒に保冷仕切りへ入れておけば、外出先でも冷たさをなるべく保ちながら持ち歩け、バッグとの相性のよさを感じました。

夏場でも快適に過ごせそうな予感

シンプルだからこそ、チャームやクリップでアレンジも楽しめます。本格的な暑さが来る前にチェックしておきたい、【3COINS】の新作トート。A4サイズの荷物も入れやすいので、普段使いからレジャーまで幅広く活躍してくれそうです。年々暑さが気になるからこそ、こうしたグッズを賢く取り入れたいところ。夏支度に加えておきたくなる、頼もしいアイテムでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F