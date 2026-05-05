６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に向け、千葉県内で合宿中の日本代表が２９日、練習を一部のみ公開した。先週末まで所属クラブで欧州リーグ戦に出場していたＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝ら１０人がこの日から合流し、Ｗ杯壮行試合のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に臨む２６人が集結した。ＭＦ堂安律（２７）＝フランクフルト＝は、アイスランド戦のテーマに“仮想オランダ”のセットプレー対策を挙げた。

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堂安はイングランド代表に１―０と勝利した３月の親善試合で、相手のセットプレーからピンチを迎えたことを挙げ「イングランド戦で一番怖かったのはセットプレーだった。アイスランドには大きい選手がいますし、１本で試合が決まってしまうかもしれない。特にオランダにはファンダイクがいるので」と警戒し、アイスランド戦での守備確認を必須事項に挙げた。

Ｗ杯１次リーグ初戦で対戦するオランダは、１９５センチＤＦファンダイク（リバプール）を筆頭に、１９７センチＦＷベグホルスト（アヤックス）らを擁し、セットプレーも武器の一つ。今回のアイスランドも、オランダ１部ＮＥＣでＦＷ小川の同僚でもあるＭＦ・Ｗウィルムソン（１９４センチ）ら、２１人中９人が１９０センチ以上。日本の１９０超えはＧＫ鈴木彩（１９０センチ）、ＦＷ後藤（１９１センチ）のみだが、身長で負けても競り負けないマークの付き方などを確認するには、うってつけの相手と言える。

自身２度目のＷ杯に、初めて１０番で挑む堂安は「１０番をつけてピッチに立つことが目標じゃない。僕の目標は優勝すること」ときっぱり。大きな野望に向け、国内最後の親善試合で課題に向き合う。（金川 誉）