３月に再選し、７期目を迎えた日本相撲協会の八角理事長（６２）＝元横綱・北勝海＝が２９日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。２０２８年６月に６５歳の誕生日を迎え、日本相撲協会を定年となるため、理事としては最後の任期（同年３月の春場所後まで）に、力士ら協会員の待遇改善に取り組むことを約束。東京・両国国技館の“レジェンド化”、新弟子発掘や暴力根絶に向けた決意も語った。（取材・構成＝林 直史、今関 達巳）

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八角理事長は１５年１２月に就任し、７期目に入った。本場所が２年連続で９０日間札止めとなるなど、相撲人気は年々高まっている。

「順調だが、こういう時こそ引き締めていかなければならない。気掛かりなのは新弟子の確保。道筋をつけていきたい」

直近４場所で番付表に載った力士数は６００人を下回った。少子化もあり、他競技でも競技人口の減少が大きな課題となっている。

「アマチュアと連携してやっているが、１００人余りの親方衆の努力も必要。大相撲は未経験者でも横綱になれる。親方衆との食事会などで一番の仕事は弟子をスカウトする、育てることだと何度も伝えている」

春場所前には伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子に暴力を振るった事案が判明した。１８年に「暴力決別宣言」を発表。コンプライアンス委員会の設立など防止策に力を入れてきたが、今後も地道に暴力根絶に取り組んでいく決意だ。

「なかなかゼロにはできていないが、やってしまった時にコンプライアンス委員会が冷静な目で処分を判断して、理事会で決めるという流れは整備できた。今までは隠すことが一番ダメだというのを分かっていない人も多かったが、伊勢ケ浜親方は自分から言ってきた。意識も変わってきている。協会員の研修会も毎年やっている。同じことの繰り返しになるが、粘り強くやっていくことが大事」

開館から４０年を超え、建て替えも検討されてきた国技館の今後の在り方も課題となっている。

「２か月に一度、国技館の将来を考える委員会で話し合っている。（英ロンドンの）ロイヤル・アルバート・ホール（ＲＡＨ）は１５０年ほど続いている。個人的にはそれを目指して新しく作るのではなく、大切に維持しながら“レジェンド化”していくのがいいのではないかと考えている。改修の方がお金はかかるとは思うが、例えばロンドンの人たちが日本に来て、国技館を見てみたいというふうになれば一番いい。委員会でも建て替えをせず、持たせることができるかという調査をしている。この２年で結論を出したい」

ＲＡＨでは昨年、３４年ぶりの海外公演も開催した。

「４月にロンドン市民栄誉賞の授与式でロンドンに行った。私ではなく、全力士や先輩方がもらった賞だと思っているが、タクシーの運転手さんが私とは知らずに『日本から来たのか。相撲はすごかったな』と言ってくれた。それぐらい相撲は日本の文化だと認められてきたと感じた」

６月にはパリ公演が控えている。八角理事長は８６年の第１回パリ公演に大関として参加している。

「サンドイッチを頼んで食パンだと思ったら、硬いフランスパンだった。当時は知識がなく驚いた。エッフェル塔や凱旋門にも上った。船で観光して自由の女神を見て、米国の自由の女神はフランスから贈られたものだと。国と国のつながりを知って勉強になった」

日本の伝統文化としての相撲を世界に発信し、力士にとっても学びの場となる海外公演は今後も継続的に開催していきたい考えだ。

「１０か国ぐらいからオファーが来ている。力士の負担を考えながら、何年かに１回はやっていきたい」

最後の任期で、力士らの待遇改善も目指していく。

「協会としては売り上げも上がっているので、協会員の手当も増やしていきたいと思っている。頑張ればお客さんが来てくれて、収入面も良くなる。そういう形で還元していきたい」

◆八角 信芳（はっかく・のぶよし）本名・保志信芳、第６１代横綱・北勝海。１９６３年６月２２日、北海道広尾町生まれ。６２歳。７９年春場所、初土俵。８７年夏場所後に横綱へ昇進。優勝８回。９２年夏場所前に引退。９３年９月に年寄「八角」を襲名、九重部屋から独立し部屋創設。２０１２年、理事初当選。広報部長など経て１４年から事業部長。１５年九州場所中に北の湖前理事長の死去を受け代行、同年１２月に第１３代理事長に選出された。

【取材後記】穏やかな笑顔が印象に残った。理事長就任後、控えていた飲酒を３年ほど前に解禁した。「お酒自体が好きというより、楽しく飲むのが好きでね。楽しむ、笑うというのが一番いいこと」。ゴルフをたしなむ際も、以前のようにスコアを求めなくなったという。

１５年１１月に急逝した北の湖前理事長の後を継いだ。コロナ禍など苦難は多かっただけに、心境の変化は協会運営が軌道に乗ってきたからこそだろう。「あれから１０年か…。笑いがなかったから、今までは。酒飲んで、冗談言って、大笑いするのが一番楽しい。ようやく、そういうふうになってきたのかな」。満了すれば史上２番目に長い在任期間の最後の任期。笑顔が絶えない２年間になることを期待したい。（大相撲担当キャップ・林 直史）