ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は２７５ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　50944.23（+275.26　+0.54%）
ナスダック　　　26930.84（+13.37　+0.05%）
CME日経平均先物　66170（大証終比：-300　-0.45%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10409.28（-16.68　-0.16%）
独DAX　 25104.70（+12.45　+0.05%）
仏CAC40　 8183.34（-5.53　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.002（-0.019）
10年債　 　4.445（-0.002）
30年債　 　4.985（+0.012）
期待インフレ率　 　2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.938（-0.024）
英　国　　4.812（-0.002）
カナダ　　3.422（-0.014）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.12（-1.78　-2.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4584.70（+52.30　+1.15%）

ビットコイン（ドル）
73875.63（+394.40　+0.54%）
（円建・参考値）
1176万6910円（+62820　+0.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ