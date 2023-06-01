ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２７５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２７５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 50944.23（+275.26 +0.54%）
ナスダック 26930.84（+13.37 +0.05%）
CME日経平均先物 66170（大証終比：-300 -0.45%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.445（-0.002）
30年債 4.985（+0.012）
期待インフレ率 2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.422（-0.014）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.12（-1.78 -2.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4584.70（+52.30 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
73875.63（+394.40 +0.54%）
（円建・参考値）
1176万6910円（+62820 +0.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 50944.23（+275.26 +0.54%）
ナスダック 26930.84（+13.37 +0.05%）
CME日経平均先物 66170（大証終比：-300 -0.45%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.445（-0.002）
30年債 4.985（+0.012）
期待インフレ率 2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.422（-0.014）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.12（-1.78 -2.00%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4584.70（+52.30 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
73875.63（+394.40 +0.54%）
（円建・参考値）
1176万6910円（+62820 +0.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ