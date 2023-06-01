ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３２４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３２４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 50993.83（+324.86 +0.64%）
ナスダック 26996.33（+78.86 +0.29%）
CME日経平均先物 66250（大証終比：-220 -0.33%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.992（-0.029）
10年債 4.432（-0.016）
30年債 4.973（0.000）
期待インフレ率 2.385（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.407（-0.029）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.74（-2.16 -2.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4594.50（+62.10 +1.37%）
ビットコイン（ドル）
73900.69（+419.46 +0.57%）
（円建・参考値）
1176万4990円（+66778 +0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 50993.83（+324.86 +0.64%）
ナスダック 26996.33（+78.86 +0.29%）
CME日経平均先物 66250（大証終比：-220 -0.33%）
欧州株式29日終値
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.992（-0.029）
10年債 4.432（-0.016）
30年債 4.973（0.000）
期待インフレ率 2.385（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.407（-0.029）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.74（-2.16 -2.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4594.50（+62.10 +1.37%）
ビットコイン（ドル）
73900.69（+419.46 +0.57%）
（円建・参考値）
1176万4990円（+66778 +0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ