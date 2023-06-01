ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は３２４ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均　　　50993.83（+324.86　+0.64%）
ナスダック　　　26996.33（+78.86　+0.29%）
CME日経平均先物　66250（大証終比：-220　-0.33%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10409.28（-16.68　-0.16%）
独DAX　 25104.70（+12.45　+0.05%）
仏CAC40　 8183.34（-5.53　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.992（-0.029）
10年債　 　4.432（-0.016）
30年債　 　4.973（0.000）
期待インフレ率　 　2.385（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.938（-0.024）
英　国　　4.812（-0.002）
カナダ　　3.407（-0.029）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.74（-2.16　-2.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4594.50（+62.10　+1.37%）

ビットコイン（ドル）
73900.69（+419.46　+0.57%）
（円建・参考値）
1176万4990円（+66778　+0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ