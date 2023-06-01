中東情勢などにらむ＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場はまちまち。 終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比１６．６８ポイント安の１万０４０９．２８ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比５．５３ポイント安の８１８３．３４ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比１２．４５ポイント高の２万５１０４．７０ポイントと

なっている。



トランプ米大統領がイランとの和平に向けた発言を行い、米株高が進む中で、独DAXも上昇し、今日の高値を更新。英FTも１８時台の高値に並ぶ動きを見せた。もっとも英株はは買いが続かず。公益、生活品などの売りが出ており、ブリティッシュアメリカンタバコ、ＧＳＫ、ナショナルグリッドなどが軟調、



MINKABU PRESS

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