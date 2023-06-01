「チャットGPT」の開発企業オープンAIは29日、日本のサイバーセキュリティーを支援していく取り組み「日本サイバー・アクションプラン」を発表しました。その狙いについて、経営幹部が日本テレビのインタビューに答えました。

オープンAI ジェイソン・クォンCSO

「日本は最重要な国の一つであり、長期的なパートナーになるための取り組みだ。日本はアジア太平洋地域のリーダーであり、このテクノロジー（高性能AI）は力強いテクノロジーの一つになる。日本は世界で尊敬される国として（セキュリティーの仕組み作りで周辺国をリードする）機会を得ている」

AIの進化に伴い、サイバー攻撃などに悪用されるリスクへの懸念が高まるなか、オープンAIは最先端のAIを日本のメガバンクに提供し、サイバー攻撃を防御できる仕組みの構築を支援します。今後、日本政府やインフラ企業などにも支援の対象を拡大していく方針です。

オープンAI ジェイソン・クォンCSO

「（高性能AIなどの）技術が進歩を続けるならば、社会にとって進歩し続けるべきだが、身を守る方法として、まず守る側が高性能AIを活用できるようにする」

オープンAIは、高性能AIの提供だけでなく、サイバーリスクに対してより迅速に対応できるよう支援もしていくとしています。