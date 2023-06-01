ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３８２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３８２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 51051.13（+382.16 +0.75%）
ナスダック 26992.51（+75.04 +0.28%）
CME日経平均先物 66230（大証終比：-240 -0.36%）
欧州株式29日GMT16:02
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.994（-0.027）
10年債 4.434（-0.014）
30年債 4.976（+0.003）
期待インフレ率 2.389（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.408（-0.028）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.68（-1.22 -1.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4598.40（+66.00 +1.46%）
ビットコイン（ドル）
73757.56（+276.33 +0.38%）
（円建・参考値）
1174万2941円（+43994 +0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 51051.13（+382.16 +0.75%）
ナスダック 26992.51（+75.04 +0.28%）
CME日経平均先物 66230（大証終比：-240 -0.36%）
欧州株式29日GMT16:02
英FT100 10409.28（-16.68 -0.16%）
独DAX 25104.70（+12.45 +0.05%）
仏CAC40 8183.34（-5.53 -0.07%）
米国債利回り
2年債 3.994（-0.027）
10年債 4.434（-0.014）
30年債 4.976（+0.003）
期待インフレ率 2.389（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.938（-0.024）
英 国 4.812（-0.002）
カナダ 3.408（-0.028）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.68（-1.22 -1.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4598.40（+66.00 +1.46%）
ビットコイン（ドル）
73757.56（+276.33 +0.38%）
（円建・参考値）
1174万2941円（+43994 +0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ