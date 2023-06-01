ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は３８２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　51051.13（+382.16　+0.75%）
ナスダック　　　26992.51（+75.04　+0.28%）
CME日経平均先物　66230（大証終比：-240　-0.36%）

欧州株式29日GMT16:02
英FT100　 10409.28（-16.68　-0.16%）
独DAX　 25104.70（+12.45　+0.05%）
仏CAC40　 8183.34（-5.53　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　3.994（-0.027）
10年債　 　4.434（-0.014）
30年債　 　4.976（+0.003）
期待インフレ率　 　2.389（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.938（-0.024）
英　国　　4.812（-0.002）
カナダ　　3.408（-0.028）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.68（-1.22　-1.37%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4598.40（+66.00　+1.46%）

ビットコイン（ドル）
73757.56（+276.33　+0.38%）
（円建・参考値）
1174万2941円（+43994　+0.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ