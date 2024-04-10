◇ア・リーグ ホワイトソックス6―2ツインズ（2026年5月28日 シカゴ）

見逃せばワンバウンドになっていたかもしれない。5―0の4回1死二塁。ホワイトソックス・村上はカウント2―2から、右腕モリスの真ん中低めへのスイーパーを軽打。ふらふらっと上がった小飛球は遊撃手と左翼手の間に落ちた。

相手守備陣がもたつく間に二塁走者は生還し、村上は一気に二塁到達。珍しい「遊撃二塁打」でのダメ押し適時打で41打点として、レイズ・アランダに並びア・リーグトップに。安打、打点ともに4試合連続で、今季2度目の4戦連発こそ逃したが、同トップタイの20本塁打と併せて打撃2冠に再浮上した。

3、7回の打席ではともにボール球に手を出さず、粘ってフルカウントから四球を選んだ。ウィル・ベナブル監督が「本塁打が出ない日でも、逆方向へ安打したり四球を選ぶ。チームに貢献する仕事を毎日積み重ねている」と評価している通りの内容だった。

2連勝で貯金2。5月は15勝10敗で、3試合を残して23年5月（15勝14敗）以来、3年ぶりの月間勝ち越しを決めた。6回2安打1失点で早くも自己最多の8勝目をマークした先発右腕マーティンも「球自体もいいが毎回再現できている。打線の力や自分の持ち味を理解できていることが大きな自信につながっている」と胸を張った。

村上は79三振もア・リーグワーストタイだが、強振できている証でもある。ミラクルホワイトソックスの勢いはどこまで続くか。日本からやって来た背番号5の若きスラッガーが、鍵を握っている。