◇交流戦 阪神1─0ロッテ（2026年5月29日 ZOZOマリン）

阪神・立石のバットに当たりが戻った。第1打席で左前打。これが15打席ぶりの安打となった。交流戦4試合目にして初安打を記録した。

「ヒットは出た方が良いので。毎日出続けるためにも、しっかり捉えられたことは良かった」

先制劇の口火を切る久々の快音だった。2回無死の場面。カウント2―2から先発・田中が投じた外角149キロを引っ張り込んだ。好機へとつなげる左前打。なおも1死満塁で中野の二ゴロの間に先制のホームを駆け抜けた。これが決勝点となった。

「気分転換に、テル（佐藤輝）さんに（アイブラックを）付けてもらいました。（付けた経験は）ないです」

この日は目の下にアイブラックを塗って試合に出場。今や猛虎では森下、佐藤輝のアイコンのようになっているが、そこに仲間入りし「アイブラック3兄弟」として気分一新。その結果、1打席目から「H」ランプをともした。

「守備も任されているので。周りの先輩方もしっかり声をかけてくださって、前を向いてできています」

前カードの日本ハム3連戦では安打が生まれなかったが、藤川監督をはじめ、周りが声をかけてくれていたことで、思い切ってプレーができている。この日の一打を皮切りに再発進し、バットでチームに貢献し続ける。（松本 航亮）