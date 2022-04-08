◇交流戦 阪神1─0ロッテ（2026年5月29日 ZOZOマリン）

阪神・高橋遥人投手（30）が29日、ロッテ戦（ZOZOマリン）に先発し、8回無失点でキャリアハイとなる6勝目を挙げ、交流戦初星を手にした。防御率も0・86に良化。「マイナビオールスターゲーム2026（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）」のファン投票で、セ・リーグ先発投手部門の1位を独走。パ・リーグを相手に「ミスターゼロ」の威厳を示した左腕がチームを今季交流戦初勝利へと導き、連敗も3で止めた。

チームの連敗を止めたのは、やはりこの男だった。高橋は8回零封でキャリアハイの6勝目。ロッテ打線を圧倒し、9年目で交流戦初勝利を挙げた。

「（8回）2アウトまできて絶対に抑えたいという気持ちが出たかなと思います」

ギアを上げ、ピンチを乗り切った。唯一の試練は8回。井上、代打・ソトに連続四球を与えて1死一、二塁を招いた。それでも続く代打・ポランコを右飛に打ち取ると、最後は小川を低めの変化球で二ゴロ。105球目にこの日最速の151キロを計測するなど、最後まで直球の威力は衰えなかった。

「うれしかった。自分の限界の先が、まだあるんじゃないかって思えた1球になった」

交流戦は19年6月20日楽天戦以来、7年ぶりの登板だった。ロッテ戦は3度目の登板にして初勝利。自己最多の6勝目をつかんだ左腕は「みんなに守ってもらって、打ってもらって、応援してもらってのおかげ」と感謝の言葉を口にした。

チームが離れても“絆”は変わらない。公私ともに仲が良かった島本が昨年11月に交換トレードで日ハムへ移籍。同じ左肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」の経験者で、尊敬する先輩の一人だった。

「島本さんはやっぱり凄い。ピンチの場面でも最初からベストボールを投げられる」

新天地で奮闘する姿を見て、ふと気づいたことがあった。「球が速くなってる」。データで見ても、平均球速は昨季から約3キロアップしていた。思わず「凄いっすね」と連絡すると、島本からは「トレーニングを頑張っている」と返事が届き、その言葉に刺激を受けた。

島本が登板すれば、結果は必ずスマホでチェックする。「島本さんは受け身だと思います。僕が連絡を送っていかなきゃいけない」と目を細める。時々連絡を取り合うくらいが、2人にとっては心地よい距離感なのかもしれない。

球宴の中間発表ではリーグの先発投手部門で1位にランクイン。この日は、パ・リーグ相手に実力を発揮。「あと1カ月ありますし、試合で抑えないとふさわしくない」。交流戦でも存在感を示した“ミスターゼロ”左腕。圧倒的な強さで夢舞台へと乗り込む。 （山手 あかり）

≪大竹以来の開幕6連勝≫

○…高橋（神）が8回無失点で6勝目を挙げ、20年の自己最多5勝を更新した。球団投手で開幕6連勝は23年の大竹以来。交流戦は通算6度目の登板で初勝利となった。規定以上で防御率0点台のまま5月を終えると、球団では16年の岩貞（61投球回、自責6、防御率0・88）以来となる。